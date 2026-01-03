O Palmeiras espera contar com um importante “reforço” para a temporada 2026: o retorno do atacante Paulinho, que encarou uma dramática lesão na tíbia, o osso da canela, no ano passado.
Paulinho, de 25 anos, contou que as dores na canela se tornaram “insuportáveis”, o que o levou a realizar cirurgia no local depois da participação do time no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Em recuperação, o atacante movimentou as redes sociais com fotos de suas animadas férias.
Em recente publicação em seu Instagram, Paulinho demonstrou otimismo para a sequência do ano. “Pouco tempo de férias, mas o suficiente para aproveitar com os meus nesse paraíso. Agora é voltar aos trabalhos para buscar os objetivos”, escreveu.
