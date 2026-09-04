A corrida eleitoral está a todo o vapor. Assim como quase todos os brasileiros, os políticos também tem o seu “time do coração”. Confira para qual time torcem os candidatos à presidente.

Enquanto Lula (PT) é corinthiano e vascaíno, Augusto Cury já afirmou que torce para o “Santos de Pelé”. Flávio Bolsonaro, diferente do pai, torce para o Vasco da Gama.

Lula (PT) – Corinthians e Vasco

Atual presidente do Brasil, Lula já deixou claro várias vezes o seu amor pelo Corinthians. O petista também já afirmou ser torcedor do Vasco.

Flávio Bolsonaro (PL) – Vasco

Diferente do pai, Jair, torcedor do Palmeiras, Flávio é vascaíno. O candidato esteve em São Januário e viu seu time ser derrotado pelo Santos, por 3 a 0.

Augusto Cury (Avante) – Santos

Terceiro colocado nas pesquisas, o psiquiatra e escritor Augusto Cury é santista. Perguntado pela Gazeta, o candidato afirmou que torce para o “Santos de Pelé”.

Renan Santos (Missão) – São Paulo

Embora fale raramente de futebol, Renan Santos é são-paulino. O candidato do Missão citou o esporte em analogias sobre política e contas públicas.

Ronaldo Caiado (PSD) – Flamengo e Vila Nova

Ronaldo Caiado já revelou várias vezes que torce para o Flamengo, em suas redes sociais. Porém, o candidato já mostrou várias vezes carinho pelo Vila Nova, de Goiás.

Romeu Zema (Novo) – Araxá-MG

Mesmo dizendo que já abandonou a vida de torcedor, Zema já posou com a camisa do Araxá, da terceira divisão de Minas Gerais e clube da cidade natal do candidato.