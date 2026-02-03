Após um 2024 sem títulos e de frustrações com vice-campeonatos, o Palmeiras de Abel Ferreira começou a nova temporada pressionado. Apesar de conseguir alguns bons resultados, o desempenho não tem agradado o torcedor e os números comprovam que este é o pior início de ano do Verdão na Era Abel.

O Palmeiras entrou em campo sete vezes já na temporada, entre Campeonato Paulista e Brasileirão. Destes, venceu a maioria (quatro vezes), empatou contra o Galo na estreia do campeonato nacional, e perdeu duas vezes no estadual (Novorizontino e Botafogo-SP).

No entanto, das quatro vitórias até aqui, três foram por 1 a 0 e somente o clássico contra o São Paulo que o Verdão marcou mais gols, vencendo por 3 a 1 no final. Além disso, o Palmeiras sofreu sua primeira goleada desde que Abel Ferreira assumiu a equipe (4 a 0 para o Novorizontino).

No total, o Palmeiras começou a temporada com oito gols marcados e oito gols sofridos em sete jogos. A média de gols marcados é a pior da Era Abel, enquanto a média de gols sofridos é igual a 2021, também como a pior do período.

Os números do Palmeiras na Era Abel

2026

7 jogos

8 gols marcados (1,14/jogo)

8 gols sofridos (1,14/jogo)

2025

7 jogos

11 gols marcados (1,57/jogo)

6 gols sofridos (0,86/jogo)

2024

7 jogos

10 gols marcados (1,43/jogo)

5 gols sofridos (0,71/jogo)

2023

7 jogos

13 gols marcados (1,86/jogo)

5 gols sofridos (0,71/jogo)

2022

7 jogos

12 gols marcados (1,71/jogo)

3 gols sofridos (0,43/jogo)

2021

7 jogos

13 gols marcados (1,86/jogo)

8 gols sofridos (1,14/jogo)