Palmeiras protocola reclamação na CBF por gramado da Fonte Nova

Clube alviverde reclamou do excesso de areia e 'placas de grama soltas' na derrota para o Bahia, fora de casa

Publicado por: Double D em 30/09/2025 às 14:40 - Atualizado em 30/09/2025 às 14:40
Abel criticou gramado da Arena Fonte Nova: 'Estamos falando de futebol profissional'

O Palmeiras protocolou nesta terça-feira, 30, uma reclamação oficial junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre as condições do gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador, palco da derrota para o Bahia. O clube paulista alega que o estado do campo colocou em risco a integridade física de seus atletas e prejudicou o andamento da partida.

Ofício detalha problemas no campo

Em um ofício enviado diretamente ao departamento de competições da CBF, a diretoria do Palmeiras detalhou os problemas encontrados no gramado. Segundo o documento, o campo apresentava diversas irregularidades, excesso de areia e “placas de grama soltas”, o que dificultou a prática do futebol e aumentou consideravelmente o risco de lesões. O clube anexou imagens e vídeos para comprovar a situação precária do gramado, solicitando uma vistoria e providências por parte da entidade.

Críticas de Abel Ferreira

A insatisfação com o campo da Arena Fonte Nova não é nova e já havia sido expressada publicamente pelo técnico Abel Ferreira. Em sua entrevista coletiva após a partida, o treinador português foi enfático ao criticar as condições.

“É difícil, você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar num campo com um gramado…. Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente. Vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto”, desabafou o comandante alviverde na ocasião.

A reclamação do Palmeiras se junta a um coro de críticas de outras equipes que também atuaram no estádio nesta temporada. A gestão da Arena Fonte Nova ainda não se manifestou oficialmente sobre a queixa protocolada pelo clube paulista. A expectativa é que a CBF realize uma inspeção no local e tome as medidas cabíveis para garantir que o campo ofereça condições adequadas para as próximas partidas do Brasileirão.

Busca por um padrão de qualidade

Com a formalização da queixa, o Palmeiras aguarda um posicionamento e uma ação efetiva da entidade máxima do futebol brasileiro. O episódio reacende o debate sobre a qualidade dos gramados no país e a necessidade de um padrão mínimo para as competições de alto nível, priorizando sempre a segurança dos atletas e a qualidade técnica do espetáculo. O clube espera que a iniciativa sirva para elevar o nível de exigência sobre a manutenção dos campos em todas as divisões do futebol nacional.

