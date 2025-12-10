O zagueiro Bruno Fuchs, de 26 anos, será contratado em definitivo pelo Palmeiras, após passar 2025 emprestado ao clube paulista. O Verdão chegou a um acordo com o Atlético-MG para a compra do jogador, com os valores girando em torno de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) por um contrato até dezembro de 2029.

Os dois clubes já conversavam sobre uma possível renovação do zagueiro desde a metade da temporada. O jogador foi contratado em definitivo pelo Galo no começo deste ano, por 2,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 17 milhões), vindo do CSKA, da Rússia.

Com Abel Ferreira, em 2025, Fuchs foi titular em 31 das 44 partidas que disputou na temporada, anotando três gols. Bruno Fuchs jogou tanto em sua posição de origem, como na posição de primeiro volante. O jogador foi titular na final da Libertadores contra o Flamengo e deve ser uma das principais opções do Alviverde para a defesa em 2026.

O negócio entre os dois times não envolve o lateral Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras e não deve permanecer para a próxima temporada no Galo.