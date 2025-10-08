Operário-PR x Athletic-MG: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Série B

Em confronto direto na parte de baixo da tabela da Série B, Operário-PR e Athletic-MG se enfrentam em busca de objetivos distintos na reta final da competição.

Em um confronto de opostos na tabela do Campeonato Brasileiro Série B, o Operário-PR recebe o Athletic-MG nesta quarta-feira, 8, às 19h (de Brasília), no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. A partida, válida pela 31ª rodada, é crucial para as ambições de ambas as equipes: enquanto os paranaenses buscam se consolidar na parte intermediária da classificação, os mineiros lutam para escapar da ameaça do rebaixamento.

Como chegam as equipes

O confronto no Germano Kruger coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na reta final da Série B. O Operário-PR, com 39 pontos na 12ª posição, busca uma vitória para se afastar definitivamente da parte de baixo da tabela e encerrar o campeonato de forma tranquila. A equipe paranaense, que vem de duas derrotas seguidas, está a oito pontos da zona de rebaixamento e a nove do G-4.

Já o Athletic-MG, com 33 pontos, vive um drama. Sendo o primeiro time fora do Z-4 (16ª posição), apenas um ponto à frente do primeiro time na zona da degola, cada partida é uma decisão. A equipe mineira não vence há quatro jogos e precisa pontuar para respirar na luta contra a queda para a Série C.

Prováveis escalações

Para a partida, o técnico Alex de Souza, do Operário-PR, deve contar com o retorno do zagueiro Jaime Giraldo, que cumpriu suspensão na última rodada. Uma provável escalação do Fantasma tem: Elias Curzel; Diogo Mateus, Miranda, Jaime Giraldo (ou Charles) e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (ou Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim.

Pelo lado do Athletic-MG, o técnico português Rui Duarte tem desfalques importantes no setor ofensivo. O atacante Max, lesionado, só deve retornar em 2026, enquanto o zagueiro Edson também segue no departamento médico. Assim, o Esquadrão de Aço deve ir a campo com: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Yuri (ou Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Ronaldo Tavares, Wellinton Torrão e Luiz Felipe.

Onde assistir Operário-PR x Athletic-MG ao vivo

A partida entre Operário-PR e Athletic-MG terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+. A arbitragem ficará a cargo de Anderson Daronco (RS).

