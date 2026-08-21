O Novorizontino reencontrou o caminho das vitórias de forma contundente na noite desta quinta-feira. Jogando no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, a equipe paulista dominou o América-MG e venceu por 3 a 0, em duelo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitando-se de falhas cruciais do adversário na saída de bola, o Tigre do Vale construiu o placar elástico que o recoloca na briga pelo pelotão de cima, enquanto agrava a crise dramática dos mineiros na competição.

Pressão inicial e vantagem no placar

Ciente da necessidade de apagar a sequência ruim de resultados, o Novorizontino iniciou a partida em ritmo acelerado, empurrando o América-MG para o seu campo de defesa. A pressão surtiu efeito aos 23 minutos. Após uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Patrick apareceu com total liberdade para chapar a bola para o fundo das redes, abrindo o marcador. O domínio mandante era tão evidente que a vantagem poderia ter sido ampliada ainda na primeira etapa. Aos 36 minutos, Sander foi derrubado por Alex Silva dentro da área. Pênalti marcado, mas Rômulo cobrou rasteiro e parou na trave esquerda do goleiro Bruno Brígido, mantendo o Coelho vivo no jogo.

Susto, erro fatal e alívio

Na volta do intervalo, o panorama se manteve com o Novorizontino no campo de ataque, mas pecando na finalização. A ineficiência paulista quase custou caro aos 30 minutos da etapa complementar, quando o América-MG, em uma rara chegada de perigo, acertou um belo chute no travessão de Jordi. O susto, no entanto, serviu para acordar os donos da casa, que contaram com a desatenção adversária para definir o confronto. Aos 35 minutos, a defesa americana errou feio na saída de bola. Robson, atento, recebeu dentro da área e bateu firme no canto para fazer 2 a 0, jogando um balde de água fria em qualquer esperança de reação dos visitantes.

Golpe de misericórdia e situação na tabela

Com o adversário entregue e desanimado em campo, o Novorizontino encontrou espaço para transformar a vitória em goleada nos acréscimos. Aos 47 minutos, em mais uma roubada de bola no meio-campo, Luís Oyama puxou um ataque rápido pela direita e cruzou rasteiro na medida para Carlão, livre, empurrar para as redes e fechar a conta em 3 a 0. O resultado traz alívio para o time paulista, que volta a somar três pontos fundamentais na busca pelas primeiras posições. Já o América-MG segue afundado na 19ª colocação, vendo a distância para sair da zona de rebaixamento se tornar cada vez mais dramática no andamento do campeonato.