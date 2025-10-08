  • Escudo Atlético-MG
Mirassol x Fluminense: confronto direto pelo G-6 do Brasileirão; veja onde assistir

Mirassol e Fluminense se enfrentam em duelo crucial pela parte de cima da tabela do Brasileirão, buscando se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

Publicado por: Minuto a Minuto em 08/10/2025 às 02:12 - Atualizado em 08/10/2025 às 02:12

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025 promete um confronto direto na briga pelo G-6. Nesta quarta-feira, 8, o Mirassol recebe o Fluminense, às 21h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em um duelo inédito na história dos clubes.

Momento das equipes

Sensação do campeonato, o Mirassol ocupa a 6ª posição com 43 pontos, mas busca reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate). Já o Fluminense, em 7º lugar com 38 pontos, vive ótima fase sob o comando do técnico Luis Zubeldía e chega embalado por uma sequência invicta, mirando ultrapassar um adversário direto na tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Para a partida, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o lateral Lucas Ramon e o meia José Aldo, suspensos. Por outro lado, o volante Neto Moura retorna de suspensão, e o meia Gabriel, poupado no último jogo, deve voltar ao time titular.

Provável Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Chico da Costa e Alesson (ou Carlos Eduardo).

No Tricolor, Luis Zubeldía tem os desfalques de Serna, convocado para a seleção colombiana, e de Paulo Henrique Ganso e Nonato, lesionados. A grande expectativa é o possível retorno do centroavante Germán Cano, recuperado de dores na panturrilha.

Provável Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Germán Cano (ou John Kennedy).

Onde assistir e arbitragem

O confronto entre Mirassol e Fluminense terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere (pay-per-view). A arbitragem será comandada por Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco.

