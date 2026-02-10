Nesta quarta-feira (11), o Mirassol recebe o Cruzeiro no Estádio José Maria de Campos Maia, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo, marcado para as 19h (de Brasília), coloca frente a frente equipes que vivem realidades opostas neste início de competição.

Expectativa para o confronto

O duelo marca o encontro entre um time que figura no G-4 e um gigante pressionado na lanterna. Para o Mirassol, jogar no “Maião” é a oportunidade de manter a invencibilidade e se consolidar no pelotão de frente. Já para a Raposa, o clima é de decisão: após um começo conturbado e duas derrotas, a equipe mineira encara a partida como crucial para evitar o aprofundamento da crise e somar seus primeiros pontos no torneio.

Mirassol quer manter o bom início

O Leão faz uma campanha surpreendente até o momento. Ocupando a 4ª colocação com quatro pontos, a equipe do interior paulista vem de uma vitória sobre o Vasco e um empate fora de casa contra o Remo. O objetivo agora é aproveitar o fator local e a instabilidade do adversário para seguir na zona de classificação para a Copa Libertadores.

Raposa pressionada na lanterna

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo em Belo Horizonte. O Cruzeiro chega para o confronto na 20ª e última posição, ainda sem pontuar após derrotas para o Coritiba e no clássico contra o Atlético-MG. Pontuar fora de casa tornou-se uma obrigação para iniciar uma recuperação imediata e aliviar a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Onde assistir e detalhes

A partida promete ser tensa, com os donos da casa buscando afirmação e os visitantes lutando para sair do zero. O torcedor poderá acompanhar todas as emoções do confronto através do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).