O Corinthians perdeu o Dérbi por 1 a 0 para o Palmeiras, dentro da Neo Química. Um dos momentos cruciais do clássico foi o pênalti desperdiçado por Memphis Depay ainda no primeiro tempo. O erro do atacante holandês é apenas mais um na conta do Timão, que tem dificuldades para converter a bola parada desde a última temporada.

Entre os altos e baixos do Corinthians na última temporada, os pênaltis foram parte deste cenário. O título da Copa do Brasil veio com uma disputa decisiva na semifinal contra o Cruzeiro, com brilho do goleiro Hugo Souza. No entanto, as demais conversões deixaram a desejar.

Em dois episódios de 2025 os pênaltis quase se tornaram crise no Parque São Jorge. Em maio, pelo Brasileirão, Memphis Depay tentou cavar o pênalti contra o Mirassol e viu Walter defender. Em setembro, Yuri Alberto também tentou cavadinha, em jogo contra o Flamengo, e parou no argentino Rossi.

Até a reta final da Copa do Brasil, o Corinthians chegou a deter apenas 33% de aproveitamento em pênaltis. Os números melhoraram e o Timão fechou 2025 com cinco pênaltis certos e quatro errados (Romero, Memphis e Yuri Alberto 2x).

Contudo, a dificuldade do Corinthians segue em 2026 e a chance desperdiçada por Memphis no clássico já não foi a primeira da temporada. No clássico contra o Santos, Yuri Alberto também chutou para fora. Com isso, das últimas 11 cobranças de pênalti, o Timão errou 6 – aproveitamento abaixo dos 50%.