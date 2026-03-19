O Corinthians confirmou Memphis Depay e André Carrillo como desfalques oficiais para o confronto contra a Chapecoense, que ocorre nesta quinta-feira, 19, às 21h30, na Arena Condá. A dupla não integrou a delegação e permanecerá em São Paulo para realizar trabalhos de recuperação física.

Motivos das ausências e gestão de carga do elenco

A decisão de poupar os atletas foi tomada pela comissão técnica visando o controle de carga e a prevenção de lesões. Memphis Depay apresentou sinais de desgaste acentuado após a última sequência de jogos. Já André Carrillo segue um cronograma específico de preservação para evitar problemas musculares diante da alta intensidade do calendário.

Retorno de Yuri Alberto e cenário no Brasileirão

Apesar das baixas, o técnico terá o reforço de Yuri Alberto entre os relacionados. O atacante volta a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão na coxa. Sua presença é vista como estratégica para recompor o setor ofensivo, que perde sua principal referência técnica com a ausência de Memphis.

Atualmente, o clube busca subir na tabela do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 9ª posição. O duelo em Chapecó é tratado como uma oportunidade para a equipe se aproximar do G-4. A delegação corintiana desembarcou no Oeste Catarinense na noite de quarta-feira, 18.