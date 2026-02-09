Mais de um mês depois da reapresentação do elenco do Corinthians para a pré-temporada, José Martínez finalmente apareceu no CT Joaquim Grava. O venezuelano chegou ao Brasil na sexta-feira, 6, depois de ter ficado preso em seu país por problemas em seu passaporte.

O técnico Dorival Júnior relatou, na entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras, na noite do último domingo, que o jogador se apresentou lesionado. “O Martínez está no departamento médico. Vai fazer um exame na segunda-feira para que a gente possa constatar o grau da lesão. No primeiro momento, está entregue ao departamento de futebol e à diretoria”, disse o treinador.

“Eu ainda não tive um contato com Martínez, apenas o cumprimentei e o recebi. Teremos uma reunião entre o presidente e o Marcelo (Paz, executivo de futebol), depois uma comigo, o presidente e o Marcelo para termos clareza do que será feito”, completou o treinador.

Segundo o ge, a postura do atleta não agradou a cúpula e a comissão técnica do Timão, que não gostaram de ouvir a notícia depois do atraso do jogador. Martínez deve ir ao fim da fila com Dorival, que conta com Raniele, André, Matheus Pereira, Carrillo, Charles e Allan, do Flamengo, que tende a fechar com o Corinthians.