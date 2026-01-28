O Corinthians estreia no Brasileirão nesta quarta-feira, 28, contra o Bahia, mas longe de casa. Isso porque o Timão manda o jogo na Vila Belmiro devido a uma troca de datas no calendário de olho na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

Esta será a primeira vez que o Corinthians entra na Vila Belmiro como mandante em um jogo oficial. O Timão já mandou outros dois jogos no estádio do rival Santos, mas em amistosos preparatórios: a primeira vez foi em torneio de verão de 1986 contra o Grasshopper (da Suíça), vencendo por 3 a 0, e a segunda vez em empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, também em torneio de verão, em 1996.

Ao todo, o Corinthians jogou 138 partidas na Vila Belmiro e o retrospecto não é dos melhores. São 49 vitórias do Timão, contra 57 derrotas e 32 empates. Pelo Brasileirão apenas, são: 7 vitórias, 5 empates e 14 derrotas.

A última vitória do Timão na Vila foi justamente em clássico contra o Santos pelo Brasileirão. Em junho de 2023, Ruan Oliveira e Yuri Alberto garantiram 2 a 0 no placar. Desde então, são duas derrotas e um empate.

Apesar do retrospecto negativo, o Corinthians também tem algumas boas lembranças do estádio. Isso porque foram 7 jogos e mais de uma década de invencibilidade, entre 1962 e 1975. Além disso, ainda em 1920, o Corinthians goleou o Santos por 11 a 0 na Vila, de forma histórica no clássico.

Os últimos 10 jogos do Corinthians na Vila Belmiro

Santos 1 x 1 Corinthians – Paulistão 2026

Santos 3 x 1 Corinthians – Brasileirão 2025

Santos 1 x 0 Corinthians – Paulistão 2024

Santos 0 x 2 Corinthians – Brasileirão 2023

Santos 2 x 2 Corinthians – Paulistão 2023

Santos 0 x 1 Corinthians – Brasileirão 2022

Santos 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2022

Santos 0 x 0 Corinthians – Brasileirão 2021

Santos 0 x 2 Corinthians – Paulistão 2021

Santos 1 x 0 Corinthians – Brasileirão 2020