O Internacional recebe a Chapecoense neste domingo, 22, às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente duas equipes que buscam se afastar da parte inferior da tabela, em um confronto direto tratado como um verdadeiro jogo de seis pontos.

Pressão no Colorado

A situação do time da casa é delicada. Sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, o Colorado amarga a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com apenas cinco pontos conquistados. A campanha reflete o momento de instabilidade da equipe: soma apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Nas últimas cinco partidas, o Inter acumulou três reveses, um empate e apenas um triunfo, contra o Santos, na última rodada. Jogando diante de sua torcida, a vitória é tratada como obrigação para iniciar uma recuperação e aliviar a forte pressão no Beira-Rio.

Chapecoense busca consistência

Do outro lado, a equipe visitante chega com o objetivo de pontuar fora de casa para não se aproximar do grupo dos quatro últimos. Dirigida por Gilmar Dal Pozzo, a Chape ocupa o 14º lugar, com sete pontos. O time catarinense, que retornou à elite nacional nesta temporada, tem se mostrado difícil de ser batido, apostando em uma forte consistência defensiva. Na campanha geral, soma uma vitória, quatro empates e apenas uma derrota. O retrospecto recente mostra uma equipe competitiva, vindo de uma sequência de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos.

Onde assistir e arbitragem

O duelo promete ser um teste de nervos para ambas as torcidas, dado o peso de cada ponto nesta fase da competição. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva para o Brasil através do canal pay-per-view Premiere. O apito estará a cargo do árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ).