O Internacional recebe o Bahia neste domingo, 15, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na competição. Enquanto os donos da casa lutam para deixar a zona de rebaixamento, os visitantes buscam se consolidar na parte de cima da tabela.

Pressão no Beira-Rio e busca pela primeira vitória

A situação do Colorado é delicada. A equipe amarga a 19ª colocação na tabela, com apenas dois pontos conquistados em cinco jogos. A campanha de dois empates e três derrotas representa o pior início do clube na era dos pontos corridos. Pressionado, o time precisa urgentemente da primeira vitória para aliviar a tensão com a torcida. A principal crítica tem sido a falta de efetividade no ataque. Para complicar, o técnico uruguaio Paulo Pezzolano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não comandará a equipe da beira do campo.

Bahia de olho no pelotão de frente

Do outro lado, o clima é de otimismo, mas com pontos de atenção. Dirigido por Rogério Ceni, o Tricolor de Aço ocupa a 5ª posição, somando oito pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Apesar da boa campanha, o treinador tem cobrado mais poder de definição para matar os jogos, problema evidenciado no recente empate em 1 a 1 no clássico contra o Vitória. Um triunfo fora de casa contra um adversário tradicional é visto como fundamental para as pretensões do clube de brigar por uma vaga na Copa Libertadores.

Onde assistir e detalhes da partida

O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo (transmissão regionalizada) e pelo Premiere (pay-per-view), além da opção de streaming via Globoplay. A arbitragem do confronto ficará a cargo de Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, do Pará.