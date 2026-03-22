O Internacional confirmou sua reação no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), o Colorado dominou a Chapecoense e venceu por 2 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 8ª rodada da competição. Com gols de Mercado e Alan Patrick, a equipe gaúcha engatou a segunda vitória consecutiva e ganhou fôlego crucial na luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto os catarinenses se complicam ainda mais no torneio.
Paciência para furar o bloqueio
O roteiro inicial da partida desenhou um time da casa dono da posse de bola, mas esbarrando em uma marcação catarinense muito bem encaixada. A Chapecoense apostava nos contra-ataques e chegou a assustar com o atacante Bolasie, que arriscou até uma ousada bicicleta na grande área. No entanto, a paciência colorada foi recompensada aos 29 minutos. Após lançamento de Bruno Gomes, Vitinho ajeitou rápido para o meio e encontrou Mercado. O zagueiro entrou como um centroavante na pequena área e testou firme para abrir o placar. O gol deu tranquilidade aos mandantes, que quase ampliaram com Villagra, parado em uma defesa espetacular do goleiro Léo Vieira.
VAR entra em ação e sela o destino
Se a Chapecoense planejava uma mudança de postura para a etapa final, o balde de água fria veio logo nos primeiros minutos. Aos 5 minutos, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Bruno Leonardo, que puxou Borré dentro da área. Na cobrança, o camisa 10 Alan Patrick esbanjou categoria, deslocou Léo Vieira e ampliou a vantagem.
Desespero visitante e controle colorado
Com o 2 a 0 no placar, os papéis se inverteram. A equipe visitante tentou ensaiar uma pressão e teve sua melhor chance novamente com Bolasie, que cabeceou com muito perigo rente à trave de Rochet. O Inter, por sua vez, passou a administrar o resultado e explorar os espaços deixados pelo adversário. O desânimo tomou conta do time catarinense na reta final, culminando na expulsão do lateral Everton, que recebeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos após uma falta dura, encerrando a noite trágica para os visitantes.