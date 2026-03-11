Sob o olhar de Carlo Ancelotti no Maião, o Santos conseguiu buscar um empate por 2 a 2 contra o Mirassol, em retorno do Brasileirão. O técnico da seleção brasileira marcou presença no estádio para ver Neymar, que sequer foi relacionado para a partida, e acabou assistindo a Gabigol marcar duas vezes para o Peixe. Ao final do jogo, o artilheiro da noite tentou ajudar o companheiro e fez um apelo a Ancelotti.

Questionado sobre a seleção brasileira após os dois gols, Gabigol desconversou e se disse focado em si próprio:

“Prefiro pensar nisso de forma natural, não coloco pressão sobre mim. Ao meu ver, talvez em 2022 eu merecia ir para a Copa, mas não aconteceu. Eu tento sempre trabalhar e fazer gols para ajudar a equipe, dar o meu máximo e ajudar o Santos. Acredito que, nesse momento, estou me reencontrando depois de um ano difícil no Cruzeiro, mas também de muito aprendizado”.

O atacante do Santos completou a entrevista fazendo um apelo ao técnico da seleção: “Eu espero que o Ancelotti vá domingo lá na Vila, não para me ver, mas para ver o Neymar”, completou.

Ancelotti havia marcado presença no Maião para ver justamente Neymar em campo. O atacante está na pré-lista de convocação, mas o treinador já garantiu que só vai levar quem estiver 100% fisicamente.

Mesmo sabendo da presença de Carleto, o Santos não relacionou o camisa 10 para o jogo por ‘controle de carga’. Dessa forma, o clássico contra o Corinthians no próximo domingo, 15, é sua última oportunidade de convencer o italiano que merece ser chamado.

Santos e Corinthians no domingo é o último jogo antes da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, em preparação para a Copa do Mundo.