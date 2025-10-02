Flamengo x Cruzeiro: 1ª ‘final’ do Brasileirão e reencontro com Gabigol

Confronto direto pode tirar equipe mineira da corrida pelo título ou esquentar ainda mais disputa, que conta também com Palmeiras
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 2, em confronto direto pela liderança do Brasileirão. Ainda que o Rubro-Negro não possa perder a ponta da tabela, o encontro no Maracanã é a primeira “final” do campeonato e pode esquentar de vez a corrida pelo título, que conta também com Palmeiras na cola. Além disso, também marca o reencontro de Gabigol com o ex-time.
Apenas quatro pontos e o Palmeiras separam o líder Flamengo do Cruzeiro. As três equipes ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão e os confrontos diretos devem ser decisivos até a rodada final.
Ainda que colado na tabela, o Cruzeiro tem um jogo a mais, o torna os confrontos diretos ainda mais essenciais. Em caso de vitória, por exemplo, a equipe mineira assumiria a vice-liderança, a frente do Palmeiras, mas com um jogo a mais.
Na disputa pelo título, além do encontro entre Flamengo e Cruzeiro desta quinta-feira, as duas equipes ainda vão jogar contra o Palmeiras, que inclusive enfrenta os dois rivais em rodadas seguidas do campeonato.
Flamengo x Palmeiras – 19/10
Palmeiras x Cruzeiro – 26/10
Um vez Flamengo
Além do confronto direto na tabela, Flamengo e Cruzeiro também marca o reencontro de Gabigol com seu ex-time no Maracanã. Esta será a primeira vez do atacante desde que deixou o Rubro-Negro no final da temporada passada.
Em seis anos de Flamengo, Gabigol conquistou 17 títulos. No último jogo pelo clube, foi homenageado com mosaico e saiu de bem com a torcida. O que não aconteceu com a diretoria, à época de Rodolfo Landim. A torcida criticou a não renovação de contrato do jogador, que ganhou uma placa comemorativa e ignorou o presidente na foto do clube.
O retrospecto de Gabigol contra o Flamengo é equilibrado, apesar dos poucos gols. O atacante marcou somente duas vezes – uma pelo Santos e outra já pelo Cruzeiro, no jogo do primeiro turno. Na partida em questão, começou no banco, entrou na reta final e converteu o pênalti que garantiu a vitória por 2 a 1 no Mineirão.
Santos 0 x 0 Flamengo (banco)
Flamengo 2 x 1 Santos (banco)
Flamengo 0 x 1 Santos
Flamengo 2 x 2 Santos
Santos 0 x 0 Flamengo
Flamengo 1 x 1 Santos – 1 gol
Flamengo 1 x 0 Santos
Cruzeiro 2 x 1 Flamengo – 1 gol (banco)
