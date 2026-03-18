O zagueiro Nahuel Ferraresi foi oficialmente convocado pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo para integrar a seleção da Venezuela durante a FIFA Series 2026. O defensor é baixa confirmada para o Botafogo no confronto contra o Athletico-PR, agendado para o dia 29 de março de 2026, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda de Ferraresi na Data Fifa

O atleta participará de dois amistosos internacionais realizados em Tashkent, no Uzbequistão. A logística complexa de viagem e o curto intervalo entre as partidas da seleção impedem sua participação no compromisso do Alvinegro. Confira o cronograma da Venezuela:

27/03/2026: Venezuela x Trinidad e Tobago

30/03/2026: Venezuela x Uzbequistão

Impacto no planejamento do Botafogo

A ausência de Ferraresi amplia os desafios táticos para a montagem da equipe titular. Além do zagueiro, o clube lida com os desfalques do volante Danilo, convocado pela seleção brasileira, e do atacante Kadir, que defenderá o Panamá em compromissos internacionais no mesmo período.

Recém-chegado ao clube em 9 de março de 2026, Ferraresi está emprestado pelo São Paulo até o final da temporada. De acordo com informações apuradas pelo ge, a operação de cessão custou R$ 400 mil aos cofres alvinegros, com opção de compra fixada em R$ 36 milhões. Sua ausência em um jogo importante do Brasileirão exige que a comissão técnica busque soluções imediatas para manter a solidez do setor defensivo.