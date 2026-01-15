O Corinthians fará uma série de ações em 2026 para celebrar os 50 anos da Invasão Corintiana, como ficou conhecida a presença da fiel torcida no Maracanã, no triunfo sobre o Fluminense na semifinal do Brasileirão de 1976. De acordo com Alfinete, apresentador do programa Debate Placar, o Timão planeja repetir a invasão no Campeonato Brasileiro deste ano, mandando o duelo que seria na Neo Química Arena para o Maracanã.

“O Corinthians pode fazer uma das ações de marketing mais legais da história do clube. Este ano, a Invasão no Maracanã completa 50 anos… Hoje em dia não tem mais como acontecer isso, porque as cargas são de cerca de 5% para os visitantes”, iniciou Daniel Peixoto, o Alfinete, no programa desta quinta-feira, 15.

“Mas o projeto de marketing do Corinthians é mandar seu jogo do segundo turno [28ª rodada], no mês de setembro no Maracanã, para poder ter 95% do estádio e reeditar uma invasão 50 anos depois. Essa é a ideia do marketing. Uma boa ideia às vezes não precisa de milhões em investimento, está de parabéns a diretoria do Corinthians. Espero que dê certo”, complementou Alfinete.

A mudança pode esbarrar no regulamento da competição, que sofreu uma alteração para coibir a venda de mandos de campo para outros estados. Diz o texto que os mandos devem ser exercidos “no limite da jurisdição da Federação que pertença o Clube mandante”, de modo que o Corinthians deveria jogar no estado de São Paulo.

No entanto, o artigo 22 deixa aberta a possibilidade de “situações excepcionais”. Ou seja, é possível que o Timão consiga um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol e com o próprio Fluminense e enfrente o Tricolor no Maracanã no turno e returno.

O que foi a Invasão Corintiana