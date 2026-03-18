O futebol brasileiro pode ser um verdadeiro triturador de técnicos, mas há pesos diferentes quando o profissional a ser triturado tem passaporte estrangeiro. É o que mostra um estudo publicado nesta quarta-feira, 18, pelo site Bolavip Brasil. A tolerância dos dirigentes brasileiros é 20% maior com técnicos de fora do país, em comparação com os treinadores domésticos, nos últimos sete anos.

Metodologia

Para chegar a essa conclusão, o estudo mapeou os 100 trabalhos mais longevos do futebol brasileiro interrompidos por demissão do treinador entre 2019 e 2026, considerando todos os 28 clubes que disputaram ao menos uma edição da Série A no período do estudo.

Em seguida, calculou o aproveitamento de pontos nos dez jogos anteriores à demissão. O que se descobriu: enquanto os técnicos brasileiros foram demitidos com aproveitamento de 42,5% dos pontos pré-interrupção de trabalho, os estrangeiros caíram somente quando o aproveitamento de pontos chegou aos 34,1%, uma diferença de 20%.

Em outras palavras, no futebol brasileiro, a tolerância aos maus resultados dos técnicos estrangeiros é 20% maior do que a dos técnicos locais.

Técnicos com menos de 20% de aproveitamento? Somente estrangeiros

É difícil imaginar no futebol brasileiro um treinador bancado no cargo tendo feito menos de seis pontos numa sequência de 30 possíveis. Mas isso aconteceu no período analisado no estudo com três técnicos estrangeiros.

O argentino Gabriel Milito caiu com 10% de aproveitamento no Atlético-MG, em 2024. Juan Vojvoda, também da Argentina, foi demitido com 16,6% de aproveitamento no Fortaleza, o mesmo percentual de Pepa, quando o português recebeu a carta de demissão do Sport.

Filipe Luís e Rogério Ceni conhecem a mão pesada

A linha de corte da demissão no futebol brasileiro, o aproveitamento de pontos médio que faz o dirigente decidir pela troca de treinador, é de 41,4% nas dez partidas pré-demissão. Mas muitos técnicos brasileiros sabem que o desemprego pode vir com rendimento bem acima disso.