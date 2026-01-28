O retorno da Chapecoense à primeira divisão do futebol nacional não poderia ter um roteiro mais emocionante. Na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, a equipe catarinense superou o Santos por 4 a 2, em um duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Após sair na frente, sofrer a virada e ver o adversário dominar as ações ofensivas, a Chape contou com a estrela do técnico Gilmar Dal Pozzo e a eficiência dos suplentes para garantir os três pontos em uma noite memorável em Chapecó.

Equilíbrio e golaço no fim do primeiro tempo

A partida começou estudada, mas logo a Chapecoense encontrou o caminho para abrir o placar. Aos 14 minutos, Ítalo recebeu em velocidade, driblou o goleiro Gabriel Brazão e foi derrubado. Pênalti claro. Na cobrança, Walter Clar mostrou frieza, deslocou o arqueiro e fez a festa da torcida local. O Santos, pressionado pelos resultados recentes no estadual, tentou reagir imediatamente, mas esbarrava na boa postura defensiva dos mandantes.

Quando o primeiro tempo parecia caminhar para a vitória parcial da Chape, o talento individual apareceu. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Gabriel Menino recebeu com liberdade na ponta, ajeitou e acertou um chute indefensável na gaveta de Léo Vieira, levando o empate para o intervalo e mudando o ânimo da partida.

Domínio do Peixe e a resposta do banco

O Santos voltou do vestiário disposto a resolver o jogo. Com muito mais volume ofensivo — chegando a ter 17 finalizações contra apenas 3 da Chape em determinado momento —, a virada parecia questão de tempo. E ela veio aos 21 minutos da etapa final: em uma troca de passes envolvente, Zé Rafael serviu Álvaro Barreal, que bateu firme para colocar o Peixe em vantagem: 2 a 1.

Foi então que o cenário mudou. Percebendo a queda de rendimento, Gilmar Dal Pozzo promoveu as entradas de Jean Carlos e Higor Meritão. As substituições surtiram efeito imediato. Aos 27 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio e, após desvio, Higor Meritão encheu o pé para empatar novamente o confronto, incendiando a Arena Condá.

Virada decisiva e polêmica

O golpe de misericórdia veio aos 35 minutos. Em um contra-ataque rápido, Ítalo finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou limpa para Jean Carlos mergulhar de cabeça. No fim, ainda Rafael Carvalheira pôde decretar o 4 a 2.