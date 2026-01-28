A abertura do Brasileirão 2026 entregou tudo o que se espera de um clássico nacional. Em uma noite de reviravoltas, erros defensivos e emoção até o último minuto, o Atlético Mineiro e o Palmeiras empataram por 2 a 2 na Arena MRV, em Belo Horizonte. O time paulista saiu na frente, viu o Galo virar com um gol contra, mas teve forças para buscar a igualdade na reta final, em um duelo marcado também pela expulsão do técnico Jorge Sampaoli.

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras iniciou a partida impondo seu ritmo. Com linhas adiantadas e pressionando a saída de bola, o time de Abel Ferreira criou as melhores oportunidades nos minutos iniciais. A superioridade se transformou em vantagem aos 27 minutos. Andreas Pereira cobrou escanteio fechado e Flaco López, mantendo sua fase artilheira, desviou de cabeça para abrir o placar.

O Atlético Mineiro, que encontrava dificuldades para furar o bloqueio adversário, contou com uma falha individual para voltar ao jogo. Aos 44 minutos, após um cruzamento da direita, o zagueiro Murilo furou ao tentar o corte. A bola ficou viva na área e o estreante Victor Hugo não perdoou, finalizando por baixo para levar o empate para o intervalo.

O segundo tempo começou com o Palmeiras novamente mais perigoso, transformando o goleiro Everson em um dos protagonistas da noite. O arqueiro atleticano operou milagres em finalizações de Sosa e, principalmente, em dois lances seguidos de Flaco López, mantendo o placar inalterado.

O Galo, que já havia tido um gol de Cuello anulado pelo VAR por impedimento milimétrico, chegou à virada aos 74 minutos, contando com a sorte. Gustavo Scarpa, que entrou no lugar de Bernard, cruzou da direita. Na tentativa de corte, o lateral Khellven desviou contra o próprio patrimônio, colocando os donos da casa em vantagem.

Precisando do resultado, Abel Ferreira lançou o time ao ataque, promovendo a entrada de Vitor Roque. A estrela do atacante brilhou aos 83 minutos. Após um lançamento longo do goleiro Carlos Miguel e uma disputa no alto, a bola sobrou para Roque. Everson chegou a defender o primeiro chute, mas a bola rebateu no corpo do camisa 9 e entrou, decretando o 2 a 2.

O final da partida foi de tensão pura. O técnico Jorge Sampaoli foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação excessiva. Nos acréscimos, Hulk quase garantiu a vitória para o Galo em uma cobrança de falta venenosa, mas Carlos Miguel fez grande defesa, selando o empate na estreia das equipes.

Com o resultado, ambos somam um ponto na tabela. Na próxima rodada, o Atlético visita o Red Bull Bragantino, enquanto o Palmeiras recebe o Vitória.