A temporada de 2026 do futebol nacional começa com promessa de grande espetáculo e rivalidade em alta. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o Atlético-MG recebe o Palmeiras na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, tem início marcado para as 19h (de Brasília) e coloca frente a frente duas das maiores potências do continente logo na estreia da competição.

Expectativas para o confronto de gigantes

O duelo que abre o Brasileirão para Galo e Verdão é cercado de grande expectativa. Por se tratar da rodada inaugural, ambas as equipes buscam o entrosamento ideal e a primeira vitória para ganhar confiança na longa maratona de pontos corridos. O confronto marca também o embate tático entre dois treinadores renomados: Jorge Sampaoli, buscando consolidar seu estilo intenso no time mineiro, e Abel Ferreira, que visa manter a hegemonia e consistência vitoriosa do clube paulista.

A estreia do Galo em casa

Sob o comando de Jorge Sampaoli, o Atlético-MG tenta fazer valer o fator casa para iniciar a competição com o pé direito. O começo de ano exige respostas rápidas após o desempenho no estadual, e a torcida alvinegra promete transformar a Arena MRV em um caldeirão. A expectativa é que o time demonstre a intensidade característica das equipes de Sampaoli, pressionando o adversário desde o primeiro minuto para justificar o alto investimento e o status de candidato ao título.

O desafio do Palmeiras de Abel

Do outro lado, o Verdão viaja a Minas Gerais ciente da dificuldade do confronto, mas confiante em seu projeto consolidado. O técnico Abel Ferreira aposta na manutenção da base que marcou as últimas temporadas para superar um concorrente direto fora de casa. Pontuar na Arena MRV logo na primeira rodada seria uma demonstração de força crucial para o elenco alviverde, reafirmando sua posição como um dos favoritos à taça nacional.

Onde assistir a Atlético-MG x Palmeiras

O clássico interestadual promete ser equilibrado e decidido nos detalhes. Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance desta estreia de luxo, a partida terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).