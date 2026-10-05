No fim do último domingo, 4, foram contabilizados os resultados do primeiro turno das Eleições 2026. A maior parte dos candidatos boleiros fracassaram e terminaram longe de serem eleitos para os cargos legislativos.

Em São Paulo, o ex-atacante do Tricolor Paulista Luis Fabiano (MDB), teve 9.613 votos e não conseguiu se eleger candidato federal. Também no estado, Finazzi (MDB), ex-Corinthians, teve 1.069 votos e também não foi eleito.

No Rio de Janeiro, o principal nome foi o de Edmundo (PSDB). O ídolo do Vasco chegou a 35.725 votos, mas não foi eleito deputado federal. Eduardo Bandeira de Mello (PV) e Marcos Braz (PSDB), mesmo com 37.535 e 18.305 votos, respectivamente, também não foram eleitos.

No Distrito Federal, Washington “Coração Valente” (MDB) teve pouco mais de 7.500 e não conseguiu se eleger deputado federal. Marcelinho Carioca (Republicanos), ídolo do Corinthians, teve apenas 2.494 votos.

Vanderlei Luxemburgo (Podemos), ex-treinador da seleção brasileira, concorreu ao Senado pelo Tocantins. Com 67.987 votos, o “Pofexô” ficou em sétimo lugar no estado e não foi eleito.

Alexandre Kalil (PDT), ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, disputou a corrida pelo Governo de Minas Gerais. Com 403.466 votos, o cartola terminou na quinta colocação do estado.

Alguns outros ex-atletas, como Dinei (Avante), ex-Corinthians, Sérgio (Solidariedade), ex-goleiro do Palmeiras, Donizete Pantera (PL), ex-atacante do Vasco, ficaram abaixo dos 10 mil votos e também fracassaram nas urnas.

Quem foi eleito?

Os únicos dois nomes do futebol vencedores nessas eleições são Danrlei (PSD), ex-goleiro do Grêmio, e Bobô (PCdoB), ídolo do Bahia.

Enquanto Darnlei foi reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, com 105.079 votos, Bobô conquistou uma vaga como deputado estadual na Bahia, com 70.893 votos.