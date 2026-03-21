O Cruzeiro recebe o Santos neste domingo, 22, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, ganha contornos de decisão antecipada na luta contra o rebaixamento, colocando frente a frente duas equipes que precisam desesperadamente de um respiro na competição.

A busca pela primeira vitória

Sob o comando do técnico interino Wesley Carvalho, a equipe mineira vive um momento de extrema tensão. Ocupando a 19ª e penúltima colocação com apenas três pontos somados, a Raposa ainda não sabe o que é vencer no torneio. Com uma campanha de três empates e quatro derrotas, o treinador destacou a necessidade de superar o aspecto mental que tem atrapalhado o elenco. O time da casa aposta no apoio de sua torcida no Mineirão para quebrar o jejum e iniciar uma reação.

Fugindo da zona de perigo

Do outro lado, o cenário também exige cautela. O Peixe, dirigido pelo novo treinador Cuca, é o 16º colocado com seis pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A campanha de uma vitória, três empates e três derrotas reflete a instabilidade da equipe paulista. Vindo de um revés na última rodada, os visitantes sabem que um tropeço em Minas Gerais pode significar a entrada no temido Z-4.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do confronto ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo aplicativo Globoplay.