A noite desta quinta-feira, 5, marca um confronto decisivo para as pretensões iniciais de Cruzeiro e Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2026. Válida pela segunda rodada da competição, a partida acontece no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes entram em campo pressionadas, buscando os primeiros pontos na tabela após tropeços na estreia.

Raposa sob pressão e comando de Tite

O clima é de urgência para o time celeste. Comandado pelo técnico Tite, o Cruzeiro ocupa momentaneamente a 20ª colocação após sofrer uma dura goleada por 4 a 0 diante do Botafogo na primeira rodada. O desempenho irregular neste início de temporada, somando o retrospecto do estadual, aumenta a cobrança da torcida por uma resposta imediata dentro de casa. A vitória é fundamental para afastar o princípio de crise e iniciar a recuperação na Série A.

Coxa busca surpreender como visitante

O cenário do Coritiba é semelhante, embora a derrota na estreia tenha sido menos elástica — 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no Couto Pereira. Ocupando a 16ª posição, a equipe dirigida por Fernando Seabra viaja a Minas Gerais com o objetivo de somar pontos longe de seus domínios. A estratégia deve passar por uma organização defensiva sólida para explorar os espaços deixados pelo adversário, que precisará se lançar ao ataque.

Onde assistir e arbitragem

O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). A arbitragem da partida será comandada por Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro.