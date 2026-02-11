Em uma noite de quarta-feira movimentada no interior paulista, o Mirassol e o Cruzeiro protagonizaram um empate por 2 a 2, válido pela 3ª rodada do Brasileirão. O confronto no estádio José Maria de Campos Maia teve todos os ingredientes de um grande jogo: golaços, reviravoltas no placar e atuações decisivas dos goleiros.
A partida começou com as duas equipes buscando o ataque, mas foi o Cruzeiro quem mostrou eficiência primeiro. Apesar do Mirassol ter assustado logo aos 3 minutos com Alesson e Eduardo, o time mineiro abriu o placar aos 24. Wanderson recebeu bom passe de Romero na área e não desperdiçou, estufando a rede dos donos da casa.
O Mirassol sentiu o golpe momentaneamente e precisou contar com o brilho de seu goleiro para não ver a desvantagem aumentar. Walter operou dois milagres em sequência aos 29 minutos, defendendo chutes à queima-roupa de Kaio Jorge e Christian.
A sobrevivência no jogo foi recompensada aos 39 minutos: após cabeçada de Eduardo defendida parcialmente por Cássio, Nathan Fogaça aproveitou o rebote para empatar o duelo antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Mirassol voltou determinado a virar a mesa. Aos 9 minutos da etapa final, a torcida local explodiu com uma pintura: Negueba acertou um lindo chute de primeira, sem chances para Cássio, virando o jogo para 2 a 1.
O Leão controlava as ações e chegou a balançar as redes novamente com Galeano, mas o lance foi anulado por impedimento, mantendo o Cruzeiro vivo na disputa.
Precisando do resultado, a Raposa se lançou ao ataque e encontrou a igualdade na reta final. Aos 38 minutos, Matheus Pereira foi derrubado na área. Após revisão no vídeo, o árbitro confirmou a penalidade. Kaio Jorge cobrou com categoria no cantinho, decretando o 2 a 2.