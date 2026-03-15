O Coritiba recebe o Remo neste domingo, 15, às 18h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto marca o encontro de duas equipes que subiram recentemente: o Coxa, atual campeão da Série B, e o Leão Azul, que retornou à elite nacional após 32 anos.

Coxa quer embalar no Couto Pereira

Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o time paranaense ocupa a 7ª colocação na tabela, somando sete pontos. Com uma campanha de duas vitórias, um empate e duas derrotas, o objetivo principal é encontrar a consistência necessária para brigar na parte de cima da classificação. Jogando diante de sua torcida, o Coritiba sabe que conquistar os três pontos é fundamental para se aproximar do grupo que disputa uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Leão Azul em busca de alívio

Do outro lado, a situação é mais delicada. O Remo, dirigido por Leonardo Condé, amarga a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas três pontos conquistados. A equipe paraense ainda não venceu nesta edição da Série A, acumulando três empates e duas derrotas. A comissão técnica e os jogadores encaram a partida como uma verdadeira final. A estratégia deve focar em uma forte marcação e na busca por gols em contra-ataques, explorando a pressão sobre o time da casa para tentar iniciar uma reação no campeonato.

Onde assistir e arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Rafael Rodrigo Klein (RS), árbitro do quadro da Fifa. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).