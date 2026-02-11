Nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a Neo Química Arena recebe um confronto de realidades distintas. O Corinthians encara o RB Bragantino às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os visitantes defendem a liderança isolada, os donos da casa buscam os primeiros pontos na competição.

Expectativa para o confronto

O duelo coloca frente a frente o atual líder e uma equipe que luta para sair da zona de rebaixamento logo no início do torneio. A pressão recai sobre o Timão, que ainda não pontuou e precisa dar uma resposta imediata à torcida jogando em seus domínios. Já o Massa Bruta chega leve e confiante, tentando explorar o nervosismo do adversário para manter os 100% de aproveitamento e se consolidar na ponta da tabela.

Timão busca reabilitação com Dorival

O clima é de urgência para o time da casa. Sob o comando do experiente técnico Dorival Júnior, o Alvinegro ocupa momentaneamente a 19ª colocação, vindo de derrota em sua campanha inicial. O apoio da Fiel torcida é a principal aposta para afastar a crise e iniciar a recuperação no campeonato, evitando que a permanência no Z-4 se torne um problema crônico ao longo da temporada.

Massa Bruta defende a liderança

Em contrapartida, o time visitante vive uma fase iluminada. Treinado por Vagner Mancini, o time de Bragança Paulista lidera o campeonato com duas vitórias consecutivas e 6 pontos somados. Com um futebol organizado e eficiente, o Bragantino tenta surpreender na capital paulista para reafirmar seu status de protagonista neste início de Brasileirão.

Onde assistir e arbitragem

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view na TV fechada e streaming via Globoplay). A arbitragem ficará sob a responsabilidade de Felipe Fernandes de Lima, da federação mineira (MG).