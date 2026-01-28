O Corinthians se viu de novo envolvido com a ameaça do temido transfer ban da Fifa. Depois de ter derrubada a punição por Félix Torres e ter quitado a dívida de R$ 40 milhões por Matias Rojas, o Timão conheceu nesta quarta-feira, 28, o problema ligado à contratação de Rodrigo Garro, em uma dívida com o Talleres, da Argentina.

De acordo com o portal MeuTimão e a ESPN, a diretoria alvinegra já conversa com os argentinos para negociar uma solução para quitar a dívida e, assim, evitar um possível novo transfer ban.

O Timão ofereceu pagar 70% do valor total para encerrar o processo, que está sob análise da Corte Arbitral do Esporte. O clube de Córdoba, no entanto, recusou o acordo sugerido pelo time alvinegro. Agora, a diretoria do Talleres aguarda nova proposta e diz que não abre mão de receber 100% do valor estipulado pela Fifa, que está na casa dos R$ 36 milhões.

Após Marcelo Paz, até então no Fortaleza, assumir o cargo de executivo de futebol no Corinthians, a ESPN revelou que a diretoria do Talleres viu a decisão com otimismo. O motivo para avaliar a chegada do dirigente com “bons olhos” se deve aos atritos que o clube argentino tinha com Augusto Melo e seus companheiros.

Rodrigo Garro foi contratado pelo Corinthians no início de 2024 e tem contrato até o final de 2028. Pelo Timão, disputou 102 jogos, com 15 gols e 21 assistências, e venceu o Paulistão e a Copa do Brasil no ano passado. O clube paulista possui 70% dos direitos econômicos do argentino e o Talleres detém 30%.