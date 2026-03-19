O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, convocou oficialmente uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para o dia 23 de março de 2026. O objetivo central é a votação do afastamento cautelar de Romeu Tuma Júnior da presidência do órgão.

Acusações contra Romeu Tuma Júnior

A medida protocolada por Stabile fundamenta-se em acusações de ameaça, coação e tentativa de interferência direta na gestão da diretoria executiva. O conflito político escalou após o dia 9 de março de 2026, em evento que tinha como objetivo a votação do anteprojeto de reforma do estatuto do clube.

Detalhes da convocação no Parque São Jorge

A reunião decisiva será realizada no Teatro do Parque São Jorge, em São Paulo. O cronograma oficial para a presença dos conselheiros segue os seguintes horários:

Data: 23 de março de 2026

23 de março de 2026 Primeira chamada: 18h00

18h00 Segunda chamada: 19h00

Argumentos da defesa e sucessão interina

A legalidade da convocação é contestada internamente. Romeu Tuma Júnior e o vice-presidente do Conselho, Leonardo Pantaleão, sustentam que o ato ignora o rito estatutário. Segundo os conselheiros, qualquer pedido de afastamento deveria passar obrigatoriamente pela Comissão de Ética antes de ser submetido ao plenário.

Caso o afastamento cautelar seja aprovado, a presidência do órgão será assumida interinamente por Leonardo Pantaleão. O cenário reflete a profunda divisão política no Corinthians, com a oposição questionando a validade jurídica da manobra liderada pela presidência executiva.