O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne nesta segunda-feira, 9, para votar a proposta de reforma do estatuto do clube. A atualização do documento busca modernizar regras administrativas, com direito a voto ao Fiel Torcedor e até uma possível transição para SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O estatuto atual em vigor foi aprovado em 2008 e é considerado defasado por grande parte da torcida, que realizou manifestações ao longo das últimas temporadas em busca de uma reforma.

A proposta em discussão foi elaborada por uma comissão formada dentro do próprio Conselho Deliberativo após uma série de audiências públicas e debates com conselheiros, associados e representantes da torcida.

SAF e outras pautas em votação

Entre os principais pontos da reforma estão mudanças no sistema eleitoral do clube, regras de governança, responsabilidade financeira e a possibilidade de abrir caminho para uma eventual transformação do futebol em SAF.

A proposta não determina automaticamente a mudança para o modelo empresarial, mas abre caminho para que o clube possa adotá-lo futuramente, desde que respeitados requisitos e regras que seriam definidos no próprio estatuto.

Nos últimos meses, o tema SAF ganhou força dentro do clube. Conselheiros e grupos de torcedores discutem diferentes modelos de estrutura empresarial, incluindo projetos que preveem participação da torcida na nova empresa do futebol. A proposta surge também em meio à necessidade de reorganizar a situação financeira do clube e ampliar fontes de investimento.

Outro ponto central da reforma é o direito de voto para integrantes do programa Fiel Torcedor, algo que atualmente não existe no estatuto do Corinthians. Hoje, apenas associados do clube social têm direito a participar das eleições presidenciais.

O texto final apresenta três possibilidades de regulamentação para o voto do Fiel Torcedor: permitir participação imediata nas eleições, adotar um período de transição antes de conceder o direito ou manter o modelo atual, sem voto para os sócios-torcedores. Caberá aos conselheiros escolher qual dessas versões será incorporada ao novo estatuto.

A discussão sobre o voto da torcida tem mobilizado grupos organizados e movimentos políticos do clube, que defendem maior participação dos torcedores nas decisões institucionais.

Como funciona a votação

A votação da reforma do estatuto ocorre pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, órgão composto por conselheiros eleitos e vitalícios que representam o quadro associativo do clube. Nesta etapa, os conselheiros analisam o texto final preparado pela comissão responsável pela reforma.

Caso a proposta seja aprovada pelo Conselho, o novo estatuto ainda precisará passar por outra etapa de validação, que normalmente inclui deliberação em assembleia com associados do clube. Somente após esse processo o documento pode entrar oficialmente em vigor.