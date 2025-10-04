  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória
  • Home
  • Brasileirão
  • Choque-Rei: Palmeiras de Abel perdeu apenas uma vez para o São Paulo no Brasileirão

Brasileirão

Choque-Rei: Palmeiras de Abel perdeu apenas uma vez para o São Paulo no Brasileirão

Retrospecto geral é equilibrado, mas Verdão sobra no campeonato desde que português assumiu comando técnico

Publicado por: Redação em 04/10/2025 às 04:30 - Atualizado em 04/10/2025 às 15:57
Choque-Rei: Palmeiras de Abel perdeu apenas uma vez para o São Paulo no Brasileirão
Palmeiras, de Abel Ferreira, luta pelo título do Brasileirão - David Ramos/Getty Images via AFP

Na briga pela liderança e pelo título do Brasileirão, o Palmeiras tem um clássico pela frente. O Verdão vai até o MorumBis encarar o São Paulo no Choque-Rei do próximo domingo, 5, às 16h (de Brasília). Mesmo fora de casa, o Palmeiras tem um certo favoritismo, não apenas pelo momento, mas por Abel Ferreira à beira do campo.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Abel Ferreira perdeu apenas um clássico contra o São Paulo válido pelo Brasileirão, desde que assumiu a equipe no final de 2020. Ao todo, o técnico português já duelo o Choque-Rei 10 vezes pelo campeonato, tendo ganhado metade e empatado outras quatro.

A única derrota para o São Paulo no Brasileirão aconteceu no segundo turno de 2021, dentro do Allianz. Na ocasião, o Tricolor fez 2 a 0 com gols de Gabriel Sara e Luciano. O Verdão foi a campo com uma equipe mista, pois 10 dias mais tarde seria campeão da Libertadores contra o Flamengo.

Fora do Brasileirão, desde que assumiu o comando técnico, Abel Ferreira perdeu o clássico entre Palmeiras e São Paulo três vezes no Paulistão, três vezes na Copa do Brasil e perdeu o título da Supercopa do Brasil nos pênaltis, após empate.

No retrospecto geral, são 27 jogos: 10 vitórias do Palmeiras, 8 vitórias do São Paulo e 9 empates.

Palmeiras venceu São Paulo no 1º turno com Vitor Roque nos acréscimos - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras venceu São Paulo no 1º turno com Vitor Roque nos acréscimos – Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras (com Abel) x São Paulo no Brasileirão

Palmeiras 1 x 0 São Paulo – 2025
Palmeiras 2 x 1 São Paulo – 2024
São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 2024
Palmeiras 5 x 0 São Paulo – 2023
São Paulo 0 x 2 Palmeiras – 2023
Palmeiras 0 x 0 São Paulo – 2022
São Paulo 1 x 2 Palmeiras – 2022
Palmeiras 0 x 2 São Paulo – 2021
São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 2021
São Paulo 1 x 1 Palmeiras – 2021 (pandemia)

Total: 10 jogos| 5 vitórias do Palmeiras | 1 vitória do São Paulo | 4 empates
13 gols do Palmeiras x 5 gols do São Paulo

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

‘Corinthians não é Flamengo’: em 82, PLACAR debateu potencial midiático da dupla

Mais lidas

Copa Sul-Sudeste: quais times estariam classificados hoje para o torneio

Mais lidas

Mbappé, Haaland e Kane têm ótimo início de temporada na Europa

Mais lidas

Flamengo x Cruzeiro: 1ª ‘final’ do Brasileirão e reencontro com Gabigol

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app