Choque-Rei: Palmeiras de Abel perdeu apenas uma vez para o São Paulo no Brasileirão

Retrospecto geral é equilibrado, mas Verdão sobra no campeonato desde que português assumiu comando técnico

Na briga pela liderança e pelo título do Brasileirão, o Palmeiras tem um clássico pela frente. O Verdão vai até o MorumBis encarar o São Paulo no Choque-Rei do próximo domingo, 5, às 16h (de Brasília). Mesmo fora de casa, o Palmeiras tem um certo favoritismo, não apenas pelo momento, mas por Abel Ferreira à beira do campo.

Abel Ferreira perdeu apenas um clássico contra o São Paulo válido pelo Brasileirão, desde que assumiu a equipe no final de 2020. Ao todo, o técnico português já duelo o Choque-Rei 10 vezes pelo campeonato, tendo ganhado metade e empatado outras quatro.

A única derrota para o São Paulo no Brasileirão aconteceu no segundo turno de 2021, dentro do Allianz. Na ocasião, o Tricolor fez 2 a 0 com gols de Gabriel Sara e Luciano. O Verdão foi a campo com uma equipe mista, pois 10 dias mais tarde seria campeão da Libertadores contra o Flamengo.

Fora do Brasileirão, desde que assumiu o comando técnico, Abel Ferreira perdeu o clássico entre Palmeiras e São Paulo três vezes no Paulistão, três vezes na Copa do Brasil e perdeu o título da Supercopa do Brasil nos pênaltis, após empate.

No retrospecto geral, são 27 jogos: 10 vitórias do Palmeiras, 8 vitórias do São Paulo e 9 empates.

Palmeiras (com Abel) x São Paulo no Brasileirão

Palmeiras 1 x 0 São Paulo – 2025

Palmeiras 2 x 1 São Paulo – 2024

São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 2024

Palmeiras 5 x 0 São Paulo – 2023

São Paulo 0 x 2 Palmeiras – 2023

Palmeiras 0 x 0 São Paulo – 2022

São Paulo 1 x 2 Palmeiras – 2022

Palmeiras 0 x 2 São Paulo – 2021

São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 2021

São Paulo 1 x 1 Palmeiras – 2021 (pandemia)

Total: 10 jogos| 5 vitórias do Palmeiras | 1 vitória do São Paulo | 4 empates

13 gols do Palmeiras x 5 gols do São Paulo

