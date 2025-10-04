Chapecoense x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Catarinenses buscam reabilitação em casa contra paulistas que sonham com o G-4; partida é confronto direto na parte de cima da tabela

A Chapecoense recebe o Novorizontino neste sábado, 4, às 16h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em um confronto direto pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida é crucial para as duas equipes, que brigam na parte de cima da tabela por uma vaga no G-4 de acesso à elite do futebol nacional.

Como chegam as equipes?

O duelo coloca frente a frente times em momentos distintos na competição. A Chapecoense iniciou a rodada na 7ª posição, com 44 pontos, e busca se reaproximar do grupo de acesso. O Verdão do Oeste quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Amazonas na rodada anterior, e agora aposta no fator casa para engatar uma reação. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho do retorno à Série A.

Já o Novorizontino vive uma fase excelente. Ocupando o 5º lugar com 47 pontos, a apenas um ponto do G-4, o time paulista defende uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias e dois empates no período. Um triunfo fora de casa contra um adversário direto pode colocar o Tigre na zona de promoção e consolidá-lo como um forte candidato ao acesso.

Onde assistir Chapecoense x Novorizontino

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações

Para o confronto, o técnico da Chapecoense, Gilmar Dal Pozzo, tem desfalques importantes. O lateral Everton está suspenso, enquanto Bressan, Bruno Matias, Mancha e Getúlio seguem no departamento médico. A provável escalação é:

Rafael Santos; Bruno Leonardo, João Paulo, Jiménez, Eduardo Doma, Walter Clar; David, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa.

Do lado do Novorizontino, o treinador Enderson Moreira também lida com ausências. Os zagueiros César Martins e Robson cumprem suspensão. Renato Palm, Marlon e Nathan Fogaça estão lesionados. Por outro lado, o zagueiro Patrick e o volante Fábio Matheus retornam e ficam à disposição. O time deve ir a campo com:

Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José e Waguininho (ou Pablo Dyego).

