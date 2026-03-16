A Chapecoense recebe o Grêmio nesta segunda-feira, 16, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e promete ser um duelo equilibrado entre duas equipes que buscam se firmar na primeira metade da tabela de classificação neste início de temporada.

Sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, os donos da casa ocupam atualmente a 12ª colocação, somando cinco pontos. De volta à elite nacional, a campanha da equipe catarinense reflete um início de altos e baixos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas cinco primeiras rodadas.

Vindo de uma sequência irregular, a Chape aposta na força de sua apaixonada torcida na Arena Condá para reencontrar o caminho das vitórias, afastar a instabilidade e dar um salto importante na tabela.

Do outro lado, o time visitante, dirigido pelo técnico Luís Castro, chega a Chapecó na 9ª posição, com sete pontos conquistados. O retrospecto gremista na competição marca duas vitórias, um empate e duas derrotas.

A equipe tem alternado bons e maus resultados recentemente, e o desafio fora de casa é encarado como a oportunidade ideal para engatar uma sequência positiva, ganhar confiança e se aproximar do pelotão de frente do campeonato nacional.

Com apenas cinco rodadas disputadas, o jogo é crucial para as ambições de ambos os clubes. Para a Chapecoense, recém-promovida à Série A, o fator casa é visto pela comissão técnica como um diferencial para pontuar e se manter longe da zona de rebaixamento.

Do lado do Grêmio, Luís Castro tem focado na evolução tática do elenco, e um triunfo como visitante é considerado fundamental para dar tranquilidade ao trabalho e colocar o time na briga pela parte de cima da tabela.

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A arbitragem do confronto ficará a cargo de Bruno Pereira Vasconcelos, da Federação Bahiana de Futebol (FBF).