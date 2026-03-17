O encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi ditado por falhas individuais. Na noite desta segunda-feira, 16, Chapecoense e Grêmio empataram por 1 a 1 na Arena Condá, em Chapecó.

Em um confronto onde os erros defensivos foram os verdadeiros protagonistas, Walter Clar abriu o placar de pênalti para os donos da casa, mas Nardoni aproveitou uma saída em falso do goleiro Léo Vieira para igualar o marcador. O resultado mantém a equipe catarinense em um jejum de vitórias e dá ao Tricolor gaúcho seu primeiro ponto como visitante na competição.

Pênalti e o castigo na reta final

A primeira etapa começou morna, com o Grêmio tentando impor seu ritmo através da posse de bola, mas esbarrando em uma defesa bem postada. A história do jogo mudou aos 24 minutos, quando a zaga gremista falhou ao tentar afastar o perigo na entrada da área. A bola sobrou viva e o zagueiro Viery acabou puxando o atacante Bolasie. Pênalti marcado. Na cobrança, Walter Clar bateu firme de canhota no canto direito, sem chances para o goleiro Weverton, inaugurando o marcador.

Quando a torcida local já celebrava a vantagem para o intervalo, o roteiro de falhas cobrou seu preço do outro lado. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Pavón cobrou escanteio fechado e o goleiro Léo Vieira errou feio ao tentar socar a bola. Atento ao lance, Nardoni girou rápido e empurrou para o gol aberto, decretando o empate em um balde de água fria para os mandantes.

Trave impede a virada e consolida o empate

O segundo tempo retornou com as duas equipes buscando o gol da vitória, mas pecando na criatividade e na precisão. O momento de maior tensão e o grande “quase” da partida aconteceu aos 22 minutos. Tetê, o jogador mais incisivo do ataque gremista, carregou da meia direita para o meio e soltou uma bomba de canhota, carimbando o travessão da meta catarinense.

A Chapecoense tentou responder na bola aérea, sua principal arma na reta final. Aos 42 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio na medida e Doma cabeceou com perigo, mandando à esquerda do gol. Apesar das trocas promovidas por ambos os treinadores para dar fôlego novo aos ataques, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com o empate, a Chapecoense chega a quatro rodadas sem vencer, estacionando na parte inferior da tabela. Já o Grêmio, que faz uma campanha irregular, soma seu primeiro ponto longe de seus domínios. Na próxima rodada, a Chape recebe o Corinthians novamente na Arena Condá, enquanto o Grêmio volta para casa para enfrentar o .