O desfecho do Campeonato Brasileiro foi amargo para o Ceará e histórico para o Palmeiras. Na Arena Castelão, na noite deste domingo (7/12), o time paulista buscou a virada por 3 a 1 na última rodada e empurrou o clube cearense para a Série B do Brasileirão de 2026. Pedro Raul abriu o placar para o Vozão, mas Facundo Torres, Sosa e Flaco López construíram a vitória alviverde.
Com o resultado, o Ceará encerra a competição na 17ª colocação, com 43 pontos, retornando à segunda divisão. O Palmeiras, por sua vez, já tinha a vice-liderança assegurada antes de a bola rolar e fecha o campeonato com 76 pontos — a maior campanha de um vice desde a adoção do formato de pontos corridos com 20 clubes.
Empurrado pela torcida, o Ceará começou mais agressivo, tentando assumir o controle da partida desde os primeiros minutos. A primeira chegada saiu dos pés de Pedro Raul, que acionou Fernandinho em profundidade, mas o lance acabou invalidado por impedimento. O Palmeiras respondeu rapidamente: Larson lançou Sosa em condição de finalizar, porém o paraguaio tentou encobrir Bruno Ferreira e mandou para fora.
Aos 12 minutos, o Vozão transformou sua superioridade inicial em gol. Lucas Mugni levantou a bola na área em cobrança de falta, Willian Machado desviou, e Pedro Raul empurrou para as redes. O resultado momentâneo afastava o risco da queda, mas o alívio durou pouco. Aos 17, Bruno Fuchs apareceu no ataque, cruzou na segunda trave e Facundo Torres finalizou de primeira para empatar.
Na volta do intervalo, o Palmeiras mudou de postura. Passou a rodar a bola com mais paciência, reduziu os espaços do adversário e assumiu o controle territorial da partida. A virada veio aos 15 minutos da etapa final: em falta frontal, Sosa bateu com força no canto de Bruno Ferreira e colocou o Verdão em vantagem.
O Ceará tentou reagir com as entradas de Vina e Pedro Henrique, mas a equipe já demonstrava abalo emocional. Cinco minutos depois, Jefté cruzou da esquerda e Flaco López apareceu livre na segunda trave para marcar o terceiro. O gol selou a vitória palmeirense e confirmou o rebaixamento do time cearense.