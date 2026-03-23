A CBF divulgou nesta segunda-feira, 23, o áudio do VAR no lance da expulsão de Evertton Araújo, no empate entre Corinthians e Flamengo, na noite do último domingo. O conteúdo revela uma discordância entre a equipe de vídeo e o juiz no campo. Wagner Reway considerou o lance para amarelo e Rodrigo José Pereira de Lima manteve a sua decisão.

A expulsão do volante do Flamengo, por pisão em Breno Bidon, não foi a única polêmica de arbitragem na partida. A torcida flamenguista também ficou na bronca por uma susposta agressão de Gabriel Paulista em Jorginho.

Pelo lado do Corinthians, Marcelo Paz, executivo do clube, pediu a exclusão do árbitro da partida de jogos do Timão. A reclamação é por um possível pênalti não marcado em André, depois de um contato na área com Ayrton Lucas, e um “empurrão” do juiz em Garro.

Confira o diálogo entre o VAR e o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, na análise da expulsão de Evertton Araújo:

Wagner Reway: “Pegou o pé de raspão, não foi? Calcanhar de raspão. Cartão vermelho é muito forte, foi um pé com pé lateral. Vou recomendar revisão para cartão amarelo”.

Rodrigo Pereira: “Eu vejo que ele vai disputar a bola, pega a bola e vai por cima com excesso na disputa”.

Wagner Reway: “Você viu o ponto de contato, Rodrigo”?

Rodrigo Pereira: “Ele trava a chuteira na parte por cima do tornozelo”.

Wagner Reway: “Ok. Eu vou te recomendar a revisão porque a chuteira pega, ele vem por cima, mas é um contato na lateral do pé”.

Rodrigo Pereira: “Para mim ele trava ainda com a trava da chuteira na perna do jogador”.

Wagner Reway: “Vamos no ponto de contato, aí você decide, sem problema nenhum”

Rodrigo Pereira: “É para cartão vermelho. Não é só embaixo, pega em cima e embaixo. Mantenho o vermelho”.