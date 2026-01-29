A vitória do São Paulo sobre o Flamengo na última quarta-feira, 28, no MorumBis, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro não ficou isenta de polêmicas. O lado flamenguista, derrotado por 2 a 1, contestou a não-marcação de possível pênalti em Giorgian De Arrascaeta, já nos minutos finais, em lance que poderia representar o empate.

O VAR analisou o lance e recomendou a Wilton Pereira Sampaio, árbitro de campo, a manutenção da decisão de campo. Em áudio divulgado pela CBF, a equipe de vídeo concluiu que houve contato dentro da área, mas considerou que não foi suficiente para caracterizar infração.

O lance ocorreu quando o São Paulo já vencia por 2 a 1, com gols de Luciano e Danielzinho, após Gonzalo Plata abrir o placar para o Flamengo.