Cano empata com Kaio Jorge: a corrida pela artilharia do Brasil em 2025

Topo da disputa concentra estrangeiros, com Vegetti na artilharia isolada com 24 gols; confira o ranking completo

Cano abriu o placar para Fluminense no clássico contra o Botafogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

O atacante Germán Cano, do Fluminense, voltou ao páreo na briga pelo posto de maior goleador do futebol brasileiro. Com um gol marcado na vitória por 2 a 0 no clássico contra o Botafogo, o experiente argentino pôs fim a uma incômoda seca e chegou aos 20 gols na temporada, empatando com Kaio Jorge, do Cruzeiro, que ocupa a segunda colocação. O também argentino Pablo Vegetti, do Vasco, segue na ponta isolada com 24 gols.

Também subiram posições o atacante Flaco López, do Palmeiras, e o meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo. Ambos estão empatados com 19 gols cada. O meia Alan Patrick, do Internacional, chegou aos 18 gols na temporada.

Em 2024, o atacante corintiano Yuri Alberto terminou na liderança graças a uma arrancada impressionante na reta final da temporada que o permitiu ultrapassar Pedro, do Flamengo, sem atuar por conta de uma grave lesão. Yuri terminou com 31 gols.

Os artilheiros do Brasil em 2025

Pablo Vegetti (Vasco) – 24 gols

Kaio Jorge (Cruzeiro) – 20 gols

Germán Cano (Fluminense) – 20 gols

Flaco López (Palmeiras) – 19 gols

De Arrascaeta (Flamengo) – 19 gols

Alan Patrick (Internacional) – 18 gols

Tiago Marques (CSA) – 17 gols

Neto (Confiança) – 16 gols

Giovane Gomez (São José-RS) – 16 gols

Hulk (Atlético-MG) -16 gols

Anselmo Ramón (CRB e Goiás) – 16 gols

Pedro Rocha (Remos) – 16 gols

Iago Teles (Londrina) – 16 gols

Braithwaite (Grêmio) – 15 gols

Nicolas (Paysandu e Criciúma) – 15 gols