  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Brasileirão

Cano empata com Kaio Jorge: a corrida pela artilharia do Brasil em 2025

Topo da disputa concentra estrangeiros, com Vegetti na artilharia isolada com 24 gols; confira o ranking completo

Publicado por: Redação em 30/09/2025 às 16:38 - Atualizado em 30/09/2025 às 16:40
Cano empata com Kaio Jorge: a corrida pela artilharia do Brasil em 2025
Cano abriu o placar para Fluminense no clássico contra o Botafogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

O atacante Germán Cano, do Fluminense, voltou ao páreo na briga pelo posto de maior goleador do futebol brasileiro. Com um gol marcado na vitória por 2 a 0 no clássico contra o Botafogo, o experiente argentino pôs fim a uma incômoda seca e chegou aos 20 gols na temporada, empatando com Kaio Jorge, do Cruzeiro, que ocupa a segunda colocação. O também argentino Pablo Vegetti, do Vasco, segue na ponta isolada com 24 gols.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Também subiram posições o atacante Flaco López, do Palmeiras, e o meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo. Ambos estão empatados com 19 gols cada. O meia Alan Patrick, do Internacional, chegou aos 18 gols na temporada.

Em 2024, o atacante corintiano Yuri Alberto terminou na liderança graças a uma arrancada impressionante na reta final da temporada que o permitiu ultrapassar Pedro, do Flamengo, sem atuar por conta de uma grave lesão. Yuri terminou com 31 gols.

Os artilheiros do Brasil em 2025

Pablo Vegetti (Vasco) – 24 gols
Kaio Jorge (Cruzeiro) – 20 gols
Germán Cano (Fluminense) – 20 gols
Flaco López (Palmeiras) – 19 gols
De Arrascaeta (Flamengo) – 19 gols
Alan Patrick (Internacional) – 18 gols
Tiago Marques (CSA) – 17 gols
Neto (Confiança) – 16 gols
Giovane Gomez (São José-RS) – 16 gols
Hulk (Atlético-MG) -16 gols
Anselmo Ramón (CRB e Goiás) – 16 gols
Pedro Rocha (Remos) – 16 gols
Iago Teles (Londrina) – 16 gols
Braithwaite (Grêmio) – 15 gols
Nicolas (Paysandu e Criciúma) – 15 gols

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Mais lidas

Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

Mais lidas

Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app