O atacante Bruno Henrique deve retornar aos gramados pelo Flamengo no início de abril de 2026. A expectativa é que o jogador esteja à disposição para o confronto contra o Red Bull Bragantino, em 2 de abril.

Afastado desde o final de fevereiro de 2026, o camisa 27 trata uma pubalgia crônica manifestada após a disputa da Recopa Sul-Americana. O departamento médico rubro-negro aproveita o período da Data Fifa para realizar a transição física com cautela, garantindo que o atleta retorne em plenas condições competitivas.

Cronograma de recuperação do atacante

O processo de retorno de Bruno Henrique segue um planejamento rigoroso para evitar novas lesões. A comissão técnica prioriza a estabilização física do atleta antes de sua reintegração total aos jogos oficiais.

Retorno previsto — até 5 de abril de 2026. A data exata depende da evolução final na transição física durante os treinamentos coletivos.

— até 5 de abril de 2026. A data exata depende da evolução final na transição física durante os treinamentos coletivos. Motivo do afastamento — tratamento de pubalgia crônica. A condição clínica exigiu repouso e fisioterapia intensiva após o desgaste em competições continentais.

— tratamento de pubalgia crônica. A condição clínica exigiu repouso e fisioterapia intensiva após o desgaste em competições continentais. Fase atual — transição física monitorada. O jogador já realiza atividades de campo sob supervisão direta dos preparadores físicos.

Detalhes da renovação contratual até 2027

Paralelamente à recuperação física, o Flamengo iniciou movimentos de bastidores para estender o contrato de Bruno Henrique. O vínculo atual é válido até dezembro de 2026, mas a diretoria planeja a manutenção do ídolo, conforme relatado por fontes como a Itatiaia e o portal Mix Vale.