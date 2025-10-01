Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Campeonato passará a ser disputado junto aos estaduais, que sofreram redução; Copa do Brasil será decidida em final única fechando a temporada

A CBF confirmou na manhã desta quarta-feira, 1, a reformulação para um novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará em janeiro e será disputado junto ao estadual, que sofreu redução de datas. Houve também mudanças na Copa do Brasil, com times da elite entrando a partir de uma 5ª fase na competição, com final única fechando a temporada.

Campeonatos inferiores como a Série C e D, além de Copa do Nordeste, também sofreram alterações significativas no formato. O novo calendário entra em vigor a partir da próxima temporada, em 2026, com um ciclo que segue até 2029. Isso porque a CBF levou em consideração as competições e calendário planejado por Fifa e Conmebol.

“Essas mudanças tem dois motivos: reduzir a carga de jogos para os times da elite e aumentar acesso a competições nacionais para os times que por décadas ficam boa parte do ano sem calendário”, disse Samir Xaud, presidente da CBF. O mandatário ainda finalizou: “2026 ainda será um ano de transição. Toda caminhada precisa de um primeiro passo, que está sendo dado hoje”.

As principais mudanças no calendário do futebol brasileiro

Estaduais

Os campeonatos estaduais de todo o Brasil sofreram uma redução de ao menos 5 datas. Assim sendo, todos os estaduais passarão a ser disputados em no máximo 11 jogos, se mantendo o período de disputa entre janeiro e março.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil sofreu grandes mudanças em sua formatação. Ainda que o torneio tenha aumentado o número times (de 92 para 126), existe uma maior adequação ao calendário. Por exemplo, os clubes da Série A estreiam no torneio somente a partir da 5ª fase, em julho.

As quatro primeiras fases da competição serão disputadas em jogos únicos. Já da 5ª fase da Copa do Brasil até a semifinal, os confrontos serão realizados em ida e volta. Além disso, a final será disputada em jogo único, fechando a temporada do futebol brasileiro.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado durante todo o ano. Ou seja, o início do Brasileirão será em janeiro, com data base para 2026 em 28 de janeiro. O calendário será diferente para a Série B, que terá início após os estaduais, com data base para 21 de março.

Série C

A 3ª divisão passará por mudanças progressivas até uma mudança definitiva de formato em 2028, com duração de abril a outubro.

A partir da próxima temporada, o campeonato mantém o atual formato, porém com apenas dois times rebaixados. Com os acessos da Série D, em 207 a Série C passará a ter 24 times. Com isso, o formato segue o mesmo, ainda com apenas dois times rebaixados.

Finalmente, em 2028, a Série C terá 28 times e passará pela mudança de formato. Os 28 times serão divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta, e seis rebaixados (três de cada grupo).

Série D

A 4ª divisão também passará por maiores mudanças já a partir de 2026, com o aumento de times participantes (de 64 para 96) e o aumento consequente de classificados para a Série C (de 4 para 6).

O campeonato será disputado em três fases, oitavas, quartas, semifinais, playoffs e final.

Na 1ª fase, serão formados 16 grupos de 6 times que jogarão partidas de ida e volta. Os dois primeiros colocados avançam.

Na 2ª fase, serão 32 grupos de dois times com jogos de ida e volta. Na fase seguinte, serão 16 grupos de dois times com jogos de ida e volta. Os clubes que chegarem a 3ª fase garantem presença na Série D da temporada seguinte.

Após o mata-mata das oitavas e quartas de final, os quatro times que chegarem às semifinais garantem o acesso. Os quatro eliminados nas quartas de final disputam um playoff valendo outras duas vagas para a Série C.

Copa do Nordeste

A competição passará a acontecer entre março e junho, e os times classificados para competições internacionais da Conmebol não participarão. Ainda assim, haverá um aumento de 16 para 20 times.

Os nove campeões estaduais e outros nove vice-campeões estaduais confirmam participação, além de duas vagas para as melhores federações ranqueadas.

O torneio acontecerá em quatro fases, sendo a primeira com quatro grupos de cinco times jogando partidas únicas contra outro grupo. A competição avança como mata-mata até a final, disputada em ida e volta.

Copa Verde

A Copa Verde seguirá o mesmo formato da Copa do Nordeste, com os grupos separados por Copa Norte e Copa Centro-Oeste.

Copa Sul-Sudeste

O torneio também seguirá o mesmo formato da Copa do Nordeste e Copa Verde, participando equipes fora de competições internacionais e classificadas através das federações pelos estaduais ou torneios seletivos.

Serão dois grupos com seis times cada, em turno único. Avançando dois de cada grupo, a competição segue em semifinais e final de ida e volta.

