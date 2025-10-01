Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Campeonato passará a ser disputado junto aos estaduais, que sofreram redução; Copa do Brasil será decidida em final única fechando a temporada
A CBF confirmou na manhã desta quarta-feira, 1, a reformulação para um novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará em janeiro e será disputado junto ao estadual, que sofreu redução de datas. Houve também mudanças na Copa do Brasil, com times da elite entrando a partir de uma 5ª fase na competição, com final única fechando a temporada.
Campeonatos inferiores como a Série C e D, além de Copa do Nordeste, também sofreram alterações significativas no formato. O novo calendário entra em vigor a partir da próxima temporada, em 2026, com um ciclo que segue até 2029. Isso porque a CBF levou em consideração as competições e calendário planejado por Fifa e Conmebol.
“Essas mudanças tem dois motivos: reduzir a carga de jogos para os times da elite e aumentar acesso a competições nacionais para os times que por décadas ficam boa parte do ano sem calendário”, disse Samir Xaud, presidente da CBF. O mandatário ainda finalizou: “2026 ainda será um ano de transição. Toda caminhada precisa de um primeiro passo, que está sendo dado hoje”.
Estaduais
Os campeonatos estaduais de todo o Brasil sofreram uma redução de ao menos 5 datas. Assim sendo, todos os estaduais passarão a ser disputados em no máximo 11 jogos, se mantendo o período de disputa entre janeiro e março.
Copa do Brasil
A Copa do Brasil sofreu grandes mudanças em sua formatação. Ainda que o torneio tenha aumentado o número times (de 92 para 126), existe uma maior adequação ao calendário. Por exemplo, os clubes da Série A estreiam no torneio somente a partir da 5ª fase, em julho.
As quatro primeiras fases da competição serão disputadas em jogos únicos. Já da 5ª fase da Copa do Brasil até a semifinal, os confrontos serão realizados em ida e volta. Além disso, a final será disputada em jogo único, fechando a temporada do futebol brasileiro.
Brasileirão
O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado durante todo o ano. Ou seja, o início do Brasileirão será em janeiro, com data base para 2026 em 28 de janeiro. O calendário será diferente para a Série B, que terá início após os estaduais, com data base para 21 de março.
Série C
A 3ª divisão passará por mudanças progressivas até uma mudança definitiva de formato em 2028, com duração de abril a outubro.
A partir da próxima temporada, o campeonato mantém o atual formato, porém com apenas dois times rebaixados. Com os acessos da Série D, em 207 a Série C passará a ter 24 times. Com isso, o formato segue o mesmo, ainda com apenas dois times rebaixados.
Finalmente, em 2028, a Série C terá 28 times e passará pela mudança de formato. Os 28 times serão divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta, e seis rebaixados (três de cada grupo).
Série D
A 4ª divisão também passará por maiores mudanças já a partir de 2026, com o aumento de times participantes (de 64 para 96) e o aumento consequente de classificados para a Série C (de 4 para 6).
O campeonato será disputado em três fases, oitavas, quartas, semifinais, playoffs e final.
Na 1ª fase, serão formados 16 grupos de 6 times que jogarão partidas de ida e volta. Os dois primeiros colocados avançam.
Na 2ª fase, serão 32 grupos de dois times com jogos de ida e volta. Na fase seguinte, serão 16 grupos de dois times com jogos de ida e volta. Os clubes que chegarem a 3ª fase garantem presença na Série D da temporada seguinte.
Após o mata-mata das oitavas e quartas de final, os quatro times que chegarem às semifinais garantem o acesso. Os quatro eliminados nas quartas de final disputam um playoff valendo outras duas vagas para a Série C.
Copa do Nordeste
A competição passará a acontecer entre março e junho, e os times classificados para competições internacionais da Conmebol não participarão. Ainda assim, haverá um aumento de 16 para 20 times.
Os nove campeões estaduais e outros nove vice-campeões estaduais confirmam participação, além de duas vagas para as melhores federações ranqueadas.
O torneio acontecerá em quatro fases, sendo a primeira com quatro grupos de cinco times jogando partidas únicas contra outro grupo. A competição avança como mata-mata até a final, disputada em ida e volta.
Copa Verde
A Copa Verde seguirá o mesmo formato da Copa do Nordeste, com os grupos separados por Copa Norte e Copa Centro-Oeste.
Copa Sul-Sudeste
O torneio também seguirá o mesmo formato da Copa do Nordeste e Copa Verde, participando equipes fora de competições internacionais e classificadas através das federações pelos estaduais ou torneios seletivos.
Serão dois grupos com seis times cada, em turno único. Avançando dois de cada grupo, a competição segue em semifinais e final de ida e volta.
