Brasileirão: em 2º, Palmeiras eleva para 41% as chances de título

O Palmeiras terminou a 26ª rodada do Brasileirão com motivos para sonhar. Além da vitória por 3 a 0 diante do Vasco na última quarta-feira, 1º, o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro na quinta, 2, reconduziram o time dirigido por Abel Ferreira à segunda colocação da competição nacional e aumentaram consideravelmente as chances de um sonhado 13º título.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

De acordo com projeções matemáticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Verdão agora tem 41% de probabilidade de ficar com a taça. Até a rodada anterior, o número era de 35,7%. Ainda líder da competição, o Rubro-Negro subiu de 43% para 45,8%.

O Flamengo lidera o torneio com 55 pontos, mas possui um jogo a mais que o Palmeiras, que tem 52. O jogo em atraso, válido pela 12ª rodada, tem amplo favoritismo para a equipe paulista: contra o Juventude (18º colocado), no Allianz Parque, agendado para o dia 11 de outubro.

Terceiro colocado, com 51, o Cruzeiro viu despencar suas chances de 18,9% na rodada anterior para 12,4% após o fim dessa rodada. A Raposa tem ainda um jogo a mais comparado ao Flamengo e dois a mais que o Palmeiras.

Antes da pausa para a Data Fifa, as três equipes voltam a campo no domingo, 5. Palmeiras e o Flamengo terão confrontos difíceis. O primeiro encara o Choque-Rei com o São Paulo, no Morumbi, enquanto o time carioca visitará o Bahia, atual sexto colocado.

Já o Cruzeiro recebe o lanterna Sport, em Belo Horizonte, torcendo por tropeços dos concorrentes para encurtar novamente a disputa pelo título nacional.

Caso o Flamengo não aumente a sua vantagem para o Palmeiras, poderá ser ultrapassado na Data Fifa, quando o rival jogará. Se a distância de três pontos for mantida, bastaria ao Verdão uma vitória simples para empatar com o Rubro-Negro em pontos, mas ultrapassá-lo nos critérios de desempate.