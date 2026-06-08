O Campeonato Brasileiro ainda se encontra significativamente abaixo do patamar financeiro da Premier League, a principal liga inglesa de futebol. Um relatório da Galápagos Capital, divulgado no último domingo, 7, indica que a receita do Brasileirão corresponde a cerca de 25% do total da liga europeia.

Enquanto a Premier League registrou uma receita de 7,4 bilhões de euros em 2024, conforme fontes de 2026, o campeonato brasileiro alcançou aproximadamente 2,5 bilhões de euros em receita líquida em 2025. Este valor o aproxima da Ligue 1 francesa, que soma cerca de 2,5-2,6 bilhões de euros entre 2023/24 e 2024.

Internacionalização: O Diferencial da Liga Inglesa

A disparidade financeira é amplamente justificada pela capacidade de internacionalização da Premier League. A liga inglesa possui um alcance global estimado em 643 milhões de residências, com potencial para atingir 4,7 bilhões de pessoas em uma única transmissão. Os contratos de transmissão internacionais são cruciais para essa receita, superando os direitos locais. Entre as temporadas 2025/26 e 2028/29, a Premier League prevê faturar 2,56 bilhões de euros anuais com transmissões para fora do Reino Unido, em contraste com 1,97 bilhão de euros anuais em direitos locais no mesmo período.

Desafios e Iniciativas de Clubes Brasileiros

No cenário nacional, apenas Flamengo e Palmeiras ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão em valor de marca, impulsionados por participações em competições internacionais. Embora o relatório da Galápagos Capital de 2026 aponte para 25%, outros estudos, como o “Convocados 2025” da OutField em parceria com a Galápagos Capital, indicaram que o Brasileirão arrecadou 19% da receita da Premier League em 2025.

Em valores absolutos, a Premier League gerou R$ 75,263 bilhões em 2025, enquanto a Série A do Campeonato Brasileiro alcançou R$ 14,3 bilhões no mesmo período.

A Premier League distribuiu mais de 3 bilhões de libras (cerca de R$ 22,9 bilhões) aos seus clubes na temporada 2025/26, com o Arsenal liderando a arrecadação. Mesmo clubes rebaixados na liga inglesa superam 100 milhões de libras (aproximadamente R$ 738 milhões) em distribuição anual, evidenciando a solidez financeira do modelo inglês.