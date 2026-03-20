O Red Bull Bragantino recebe o Botafogo neste sábado, 21, às 16h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, coloca frente a frente duas equipes que buscam desesperadamente a reabilitação no torneio. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), além das plataformas de streaming Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Prime Video e Fanatiz.

Massa Bruta tenta encerrar jejum em casa

Atualmente na 11ª colocação, com oito pontos, o time paulista vive um momento de instabilidade. A campanha de duas vitórias, dois empates e três derrotas reflete a dificuldade da equipe em engatar uma boa sequência. O retrospecto recente preocupa os torcedores: o Bragantino não vence há cinco jogos, acumulando três reveses e duas igualdades no período. Jogar no Nabi Abi Chedid é visto como a oportunidade ideal para o Massa Bruta virar a chave, afastar a má fase e voltar a sonhar com vagas em competições continentais.

Glorioso busca escapar da zona de rebaixamento

Do outro lado, a situação do clube carioca é ainda mais delicada. O Botafogo amarga a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento (Z4) com apenas três pontos somados. Com um retrospecto de uma vitória e quatro derrotas no campeonato, a equipe visitante vem de uma dura sequência negativa, registrando quatro tropeços nos últimos cinco compromissos. A pressão por resultados é imensa, e pontuar fora de casa tornou-se uma questão de sobrevivência para evitar o agravamento da crise e trazer alívio ao elenco.

Expectativas para o confronto

O histórico de confrontos entre paulistas e cariocas costuma ser equilibrado, adicionando imprevisibilidade ao duelo. A expectativa é de um jogo tenso, marcado pela urgência de vitória de ambos os lados. O Bragantino deve adotar uma postura agressiva desde o apito inicial para impor seu ritmo como mandante. Já o Botafogo precisará focar na organização defensiva e na eficiência dos contra-ataques, explorando a ansiedade adversária. Com os dois técnicos sob pressão, um resultado negativo pode ter consequências severas para o restante da temporada.