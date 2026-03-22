O fator casa voltou a ser decisivo para o Vitória. Na noite deste domingo (22), o Leão superou o Mirassol por 1 a 0 no estádio Barradão, em Salvador, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol solitário de Baralhas garantiu a reabilitação da equipe baiana na competição, enquanto aprofundou o drama do time paulista, que agora amarga uma dura sequência de oito jogos sem vencer às vésperas de estrear em competições internacionais.

Domínio rubro-negro e a recompensa

Empurrado por sua torcida no calor de 28 graus da capital baiana, o Vitória tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. A equipe do técnico Jair Ventura impôs um ritmo forte, encurralando o adversário. O goleiro Walter logo se tornou o destaque dos visitantes, operando milagres em finalizações venenosas de Matheuzinho e, posteriormente, em um belo chute colocado de Erick.

A superioridade era evidente e a represa se rompeu aos 27 minutos. Em uma jogada construída com paciência e talento, Erick abriu na esquerda para Ramon, que cruzou na área. A defesa do Mirassol falhou ao tentar afastar o perigo e a bola se ofereceu caprichosamente para Baralhas. Livre de marcação, o volante não perdoou: emendou um lindo chute de três dedos para estufar as redes e abrir o placar com justiça.

Paredão chamado Lucas Arcanjo

O gol sofrido forçou o Mirassol a sair das cordas. Nos minutos finais da primeira etapa, a equipe do técnico Rafael Guanaes tentou acelerar o jogo e esbarrou em uma barreira intransponível: Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória brilhou ao fazer uma defesa espetacular em um chute à queima-roupa de Igor Formiga, após erro de Camutanga. Já nos acréscimos, Arcanjo voltou a salvar os donos da casa ao neutralizar uma perigosa cabeçada de Tiquinho Soares.

Tensão, suor e alívio no Barradão

O segundo tempo apresentou um cenário distinto. Com a vantagem no placar, o Vitória recuou suas linhas e apostou nos contra-ataques, enquanto o Mirassol, com dificuldades na criação, tentava pressionar de forma desorganizada. O jogo tornou-se truncado, marcado por excesso de faltas, cartões amarelos e paralisações. A melhor chance de empate dos paulistas saiu da cabeça de Galeano, que, após cobrança de falta de Reinaldo, testou com perigo rente à trave.

Nos minutos finais, o Mirassol se lançou ao ataque em um abafa desesperado, mas a defesa rubro-negra, liderada por Cacá e Camutanga, suportou a pressão aérea. O Vitória ainda quase ampliou em escapadas rápidas, mas o 1 a 0 foi suficiente para garantir a festa nas arquibancadas.

Com o resultado, o Vitória respira aliviado, ganha posições importantes na tabela e reafirma a força do Barradão. Já o Mirassol permanece estacionado nos seis pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento, e precisará juntar os cacos rapidamente para o mês crucial que se aproxima, com estreias na Libertadores e na Copa do Brasil.