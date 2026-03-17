Na noite desta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), a bola rola para Bahia e RB Bragantino na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e prometem um duelo de alta intensidade.

O Tricolor de Aço chega para o confronto em excelente fase. Ocupando a 4ª colocação com 11 pontos, a equipe baiana faz um início sólido de torneio e conta com o apoio de sua apaixonada torcida na Fonte Nova. Sob o comando de Rogério Ceni, o time tende a valorizar a posse de bola e a construção de jogadas, buscando manter a sequência positiva para se consolidar no pelotão de elite e encostar na liderança da competição.

Do outro lado, o time paulista viaja a Salvador com o objetivo claro de somar pontos contra um adversário direto. Atualmente na 7ª posição com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota), o Bragantino é conhecido por seu estilo de jogo de transição rápida e marcação intensa. A equipe sabe que um triunfo fora de casa é fundamental para ultrapassar o próprio adversário na tabela de classificação e se firmar na zona de acesso às competições continentais.

Na altura da 7ª rodada, a competição ainda está em sua fase inicial, mas cada ponto é fundamental. Tanto os donos da casa quanto os visitantes iniciaram a temporada com o objetivo de garantir vagas em torneios como a Copa Libertadores e a Sul-Americana. O confronto direto é visto como um “jogo de seis pontos”, pois uma vitória não só impulsiona o vencedor, mas também freia um concorrente direto na parte de cima da tabela.

A transmissão oficial será realizada pelo canal Premiere (pay-per-view).