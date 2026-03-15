O Bahia reescreveu a história na tarde deste domingo (15). Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço superou o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, quebrando um tabu de nunca ter vencido o adversário como visitante na história da competição.
O gol solitário de Willian José não apenas garantiu os três pontos e a ascensão dos baianos na tabela, mas também aprofundou a grave crise do Colorado, que saiu de campo sob fortes vaias e gritos de “vergonha” de sua torcida.
Eficiência baiana e o golpe fatal
O roteiro do primeiro tempo evidenciou o momento distinto das duas equipes. Enquanto o Internacional tentava impor um ritmo ofensivo nos minutos iniciais, esbarrava na própria falta de criatividade e no nervosismo. O Bahia, bem postado defensivamente, aguardava o momento certo para dar o bote. Aos 23 minutos, a estratégia funcionou com perfeição. Após troca de passes, Nestor acionou Erick dentro da área. O volante encontrou um latifúndio na defesa colorada e cruzou rasteiro; o goleiro Rochet até tentou espalmar, mas a bola sobrou limpa para Willian José empurrar para as redes e calar o Beira-Rio.
Desespero colorado e clima tenso
A desvantagem no placar transformou a impaciência da torcida gaúcha em revolta. A cada erro de passe, as vaias ecoavam nas arquibancadas. O principal alvo do descontentamento foi o meia Alan Patrick, que, em uma tarde pouco inspirada, acabou substituído na segunda etapa sob fortes protestos. O Internacional até tentou reagir na base do abafa e chegou a balançar as redes com Mercado, mas o lance foi rapidamente anulado por impedimento de Carbonero na origem da jogada.
Pressão ineficiente e tabu quebrado
Nos minutos finais, o time da casa se lançou ao ataque de forma desorganizada. O Colorado criou chances esporádicas, como um chute perigoso de Alerrandro e uma finalização de Bruno Henrique que passou rente à trave. No entanto, a ansiedade cobrou seu preço. O retrato da partida veio nos acréscimos, quando o atacante Borré pisou na bola em uma jogada bizarra, simbolizando a desorganização da equipe. O goleiro Ronaldo, do Bahia, garantiu o resultado com defesas seguras quando exigido, como em um belo reflexo após chute de Vitinho.
Com o apito final, o Bahia celebrou um feito inédito e saltou para a terceira posição do campeonato. Já o Internacional vive um pesadelo: estacionado nos dois pontos, o time amarga a vice-lanterna e corre o risco de terminar a rodada na última colocação, pressionado por uma torcida que exige mudanças imediatas.