O técnico Eduardo Domínguez vai ter dez dias de treinamentos na Cidade do Galo para reorganizar o Atlético-MG durante a Data FIFA de março. O objetivo central é corrigir falhas táticas identificadas após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense e integrar atletas que retornam do departamento médico, compensando o desfalque de sete jogadores cedidos às seleções nacionais.

Quais jogadores foram convocados para as seleções?

O treinador precisará lidar com a ausência de peças fundamentais para a estrutura da equipe. Os sete atletas convocados são:

O retorno de peças importantes do departamento médico

Para compensar as baixas e manter o nível de competitividade nos treinos, Domínguez foca na integração de quatro jogadores que estavam sob cuidados médicos. Maycon, Alexsander, Vitor Hugo e o jovem Iseppe já trabalham com o grupo principal na Cidade do Galo, conforme registros oficiais do clube.

Esses reforços internos são vistos como essenciais para a manutenção da intensidade tática. O treinador pretende utilizar este intervalo para dar ritmo de jogo aos atletas e testar variações que possam suprir as lacunas deixadas pelos selecionáveis.

Foco na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro

O Galo ocupa a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, somando 8 pontos em 8 jogos. A campanha irregular exige um ajuste imediato no equilíbrio entre os setores do time para a sequência da temporada.

O próximo compromisso oficial do time mineiro será contra a , em Chapecó. A partida será disputada no dia 2 de abril, marcando o retorno da equipe à competição nacional após o período de ajustes na Data FIFA.